Na bojisku zahynulo do 2000 detí naverbovaných jemenskými vzbúrencami

New York 30. januára (TASR) - Takmer 2000 detí naverbovaných jemenskými povstalcami - známymi ako húsíovia - zahynulo na bojisku v období medzi januárom 2020 a májom 2021. Iránom podporovaní húsíovia pokračujú v prevádzkovaní táborov a vykonávaní výcviku s cieľom nabádania mladistvých k boju. S odvolaním sa na správu určenú Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN) o tom v nedeľu informovala agentúra AP.



Experti v správe uvádzajú, že prešetrovali niekoľko letných táborov v školách a mešitu, kde húsíovia šírili svoju ideológiu a snažili sa verbovať deti do bojov v sedem rokov trvajúcej vojne proti medzinárodne uznanej jemenskej vláde, ktorú podporuje Saudskou Arábiou vedená koalícia.



Deťom je nariadené kričať slogan húsíov "smrť Amerike, smrť Izraelu, preklínať Židov, víťazstvo pre islam", uviedol v dokumente štvorčlenný panel expertov. "V jednom z táborov učili sedemročné deti, ako vyčistiť zbrane a vyhýbať sa raketám," dodal.



Správa zdokumentovala desať prípadov, keď boli deti vzaté na bojisko po tom, čo im povedali, že budú zapísané na kultúrne kurzy, či na takéto kurzy už chodili. V deviatich prípadoch bola humanitárna pomoc rodinám poskytovaná alebo odopieraná "výlučne podľa toho, či sa ich deti podieľali na bojoch, či učiteľom na základe toho, či učili učebné osnovy podľa húsíov," cituje AP.



V jednom prípade bolo zdokumentované sexuálne násilie vykonané na dieťati, ktoré sa podrobilo vojenskému výcviku.



Panel expertov v správe ďalej uviedol, že získal zoznam 1406 detí, ktoré na bojisku zomreli v roku 2020, a 562 detí, ktoré takto zahynuli od januára do mája 2021. "Boli vo veku od desať do 17 rokov," dodali experti.



Jemen je v občianskej vojne od roku 2014, keď húsíovia obsadili hlavné mesto Saná a väčšinu územia na severe krajiny, pripomína AP. Vláda bola následne nútená ujsť najprv na juh a potom do Saudskej Arábie. Saudskoarabmi vedená koalícia, v ktorej boli aj Spojené arabské emiráty (SAE), za podpory USA vstúpila do vojny o niekoľko mesiacov neskôr v roku 2015.



Konflikt odvtedy prerástol do regionálnej vojny, ktorá si vyžiadala desaťtisíce obetí v radoch civilistov i bojovníkov. Vojna tiež spôsobila najhoršiu humanitárnu krízu na svete, keď milióny ľudí trpia nedostatkom potravín a zdravotnej starostlivosti. Krajina je na pokraji hladomoru, pripomína AP.



Správa na 303 stranách uvádza, že porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv v jemenskom konflikte je "skôr pravidlom než výnimkou" v súvislosti so svojvoľným zatýkaním a väznením, zmiznutiami, mučením a zlým zaobchádzaním, ktorých sa dopúšťajú všetky strany.



Vo výročnej správe OSN, ktorá sa vzťahuje na rok 2021 do 5. decembra, sa uvádza, že Húsíovia a im lojálne polovojenské sily naďalej porušujú zbrojné embargo OSN.



Spojené štáty a Saudská Arábia obvinili Irán z dodávok zbraní Húsíom v rozpore so zbrojným embargom. Experti informovali o zhabaní niektorých zbraní vyrobených v Iráne, Teherán však popiera akúkoľvek účasť na vyzbrojovaní vzbúrencov.