Na Bosporskej univerzite zriadia dve nové fakulty; rozhodol Erdogan

Istanbul 6. februára (TASR) - Na istanbulskej Bosporskej univerzite (Bogaziči Üniversitesi), ktorá je predmetom rozsiahlych demonštrácii, vzniknú dve nové fakulty. V noci na sobotu o tom rozhodol turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, informovala agentúra DPA.



Vytvorenie fakulty práva a fakulty komunikácie Erdogan prikázal prostredníctvom prezidentského dekrétu. Podľa svojich kritikov chce do nových fakúlt vymenovať politicky spriaznených akademikov, a tým zaistiť, aby nový rektor Melih Bulu mal na pôde školy spojencov, analyzuje DPA.



Väčšina akademikov totiž požaduje, aby Bulu, bývalý člen Erdoganovej vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP), z pozície rektora, do ktorej ho vymenoval samotný prezident, odstúpil.



V tejto súvislosti študenti a učitelia univerzity, ako aj viacerí opoziční politici už niekoľko týždňov proti Melihovi Bulovi protestujú.



Polícia v utorok zadržala vyše 170 ľudí - 104 v Istanbule a 69 v metropole Ankara. V Istanbule medzitým 76 zo zadržaných prepustili. V Turecku v súčasnosti pre koronavírusovú pandémiu platí zákaz demonštrácií a verejných zhromaždení. Demonštrácia sa konala aj deň predtým pred areálom spomínanej univerzity. Polícia vtedy zadržala 159 ľudí.



Spojené štáty a Organizácia Spojených národov (OSN) uviedli, že zadržiavaním študentov a ďalších demonštrantov sú znepokojené.



Do júla 2016 boli rektori v Turecku volení, po neúspešnom pokuse o vojenský prevrat však Erdogan získal právo ich priamo vymenúvať.