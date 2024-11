Na breh mora v Kazachstane vyplavilo vyše 500 uhynutých tuleňov

Alma-Ata 8. novembra (TASR) - Viac ako 500 kusov uhynutých tuleňov kaspických, ktoré sú v Kazachstane ohrozeným druhom, za uplynulé dva týždne vyplavilo na breh Kaspického mora, informovali vo štvrtok kazašské úrady, ktoré ako možnú príčinu ich úhynu uviedli znečistenie vody alebo chorobu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Tuleň kaspický je jediným cicavcom v Kaspickom mori, najväčšej vnútrozemskej vodnej nádrži na svete, ktorá zaznamenáva alarmujúci pokles hladiny vody a zvyšovanie jej teploty, čo ohrozuje tamojšiu flóru a faunu.



"Od 24. októbra do 7. novembra bolo na breh vyplavených 534 tiel uhynutých tuleňov," uviedol kazašský výbor pre rybolov, len niekoľko dní pred klimatickým summitom COP29 v Azerbajdžane - ďalšej krajine susediacej s Kaspickým morom.



"Podľa vedcov sú možnými príčinami úmrtia týchto tuleňov znečistenie mora a epidémia infekčných chorôb," uviedol výbor. Úrady ďalej oznámili, že vzorky tiel vo "veľmi rozloženom stave" boli odvezené do laboratória na testovanie a že získanie výsledkov môže trvať až štyri mesiace.



Kazachstan zaradil tulene kaspické, ktorých populácia sa podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) s ústredím vo Švajčiarsku za uplynulé storočie zmenšila, na zoznam druhov, ktorým hrozí vyhynutie, a podľa úradov ich počet klesol na približne 270.000.



Kazachstan a Rusko - ktoré tiež hraničí s Kaspickým morom - sa v roku 2021 dohodli na "spoločnom akčnom pláne" na ochranu populácie tuleňov kaspických.



Kaspické more je uzavretá vodná plocha hraničiaca s Azerbajdžanom, Iránom, Kazachstanom, Ruskom a Turkménskom, ktoré pravidelne hlásia nálezy mŕtvych tuleňov na svojich brehoch.



Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v roku 2022 prisľúbil, že túto otázku dostane "pod svoju osobnú kontrolu", a navrhol vytvoriť v tejto oblasti prírodné rezervácie.