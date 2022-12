Na brehoch Kaspického mora objavili už 2500 uhynutých tuleňov

Machačkala 5. decembra (TASR) - Počet mŕtvych tuleňov, ktoré objavili na ruskom pobreží Kaspického mora, stúpol už na 2500. Dôvod ich najväčšieho masového úhynu za uplynulé desaťročie je naďalej nejasný, povedala v pondelok riaditeľka ruského Federálneho úradu pre dohľad nad prírodnými zdrojmi Svetlana Radionovová. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Existujú náznaky, že zvieratá, nájdené na pobreží Kaspického mora v ruskej autonómnej republike Dagestan, uhynuli v dôsledku nedostatku kyslíka, bližšie podrobnosti však riaditeľka neuviedla.



Vyšetrovanie nezvyčajne masového úhynu tuleňov stále pokračuje. Zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že by ho zapríčinil vonkajší násilný zásah, napríklad útok pytliakov.



V Kaspickom mori sa každoročne nájde množstvo uhynutých tuleňov, píše DPA. V uplynulých rokoch však išlo len o stovky, a nie tisíce kusov.



Tamojšie úrady počet uhynutých tuleňov v priebehu víkendu viacnásobne zvyšovali a nevylúčili, že bude naďalej výrazne rásť.



"Je to najväčší masový úhyn tuleňa kaspického za uplynulé desaťročie. Príčiny sa vyšetria po laboratórnych testoch patologických materiálov zvierat," uviedlo v nedeľu dagestanské ministerstvo pre ochranu životného prostredia v so sídlom v Machačkale.



Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) už v roku 2008 klasifikovala tuleňa kaspického ako ohrozený živočíšny druh.



Populácia tohto druhu klesla za posledné storočie o približne 90 percent, dôvodom je do veľkej miery znečistenie spôsobené ťažbou ropy a jej spracovaním. Tulene sa často stávajú obeťami únikov ropy, pytliactva a nadmerného lovu.