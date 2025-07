Na brehy parížskej Seiny sa vrátili verejné kúpaliská

Paríž 5. júna (TASR) - Parížania a turisti sa po viac ako storočí opäť môžu oficiálne kúpať v rieke Seina. Niekoľko desiatok plavcov prišlo ešte pred oficiálnym otvorením nových kúpalísk na jej brehu, aby sa o 8.00 h pod dohľadom plavčíkov ponorili do vody, píše TASR podľa agentúr AFP a DPA.



Nové verejné kúpaliská na Seine v Paríži sú strategicky umiestnené v blízkosti ikonických pamiatok: oproti L'île aux Cygnes (Ostrov labutí) neďaleko Eiffelovej veže, pri katedrále Notre Dame a oproti Francúzskej národnej knižnici. Sú vybavené šatňami, sprchami, plážovým nábytkom a ponúkajú priestor pre 150 až 300 ľudí na relax, rozloženie uterákov a oddych od ruchu mesta.



„Každý by mal mať možnosť plávať v Seine od tohto leta,“ sľúbila v máji francúzska ministerka športu Marie Barsacqová. Starostka Paríža Anne Hidalgová to považuje za zlepšenie kvality života v hlavnom meste vzhľadom na očakávané letné horúčavy v dôsledku klimatických zmien.



Kúpanie v Seine bolo oficiálne zakázané v roku 1923, ale až do začiatku 60. rokov 20. storočia sa zákaz prísne nedodržiaval. Sľub zrušiť zákaz a rieku vyčistiť siaha do roku 1988, keď ho presadzoval starosta Paríža a neskorší francúzsky prezident Jacques Chirac.



Historické znovuotvorenie rieky prichádza po rozsiahlom a nákladnom projekte na jej vyčistenie pred minuloročnými olympijskými súťažami. Seina mala ústrednú úlohu v ambicióznom otváracom ceremoniáli aj pri triatlone a diaľkovom plávaní. Hygienické problémy, vrátane prekročenia koncentrácie baktérií po silných dažďoch však viedli k odloženiu niektorých súťaží.



Náklady na dlhodobé úsilie rieku vyčistiť pred olympiádou sa odhadujú na 1,4 miliardy eur. V období pred hrami pribudli nové dezinfekčné jednotky a vytvorila sa obrovská skladovacia nádrž, ktorá má zabrániť, aby sa počas dažďov dostávalo priamo do Seiny priveľa odpadovej vody zamorenej baktériami.



Na mestské kanalizačné systémy sa museli napojiť aj hausbóty, ktoré predtým do rieky vypúšťali svoje nevyčistené odpadové vody. Sprísnilo sa tiež napojenie na čistiarne odpadových vôd v sídlach proti prúdu a vypúšťanie slabo vyčistenej odpadovej vody do rieky.