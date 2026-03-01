< sekcia Zahraničie
Na Brit Awards triumfovala speváčka Olivia Dean, získala 4 ocenenia
Brit Awards, ktoré sa udeľujú od roku 1977, sú britským ekvivalentom amerických hudobných cien Grammy.
Autor TASR
Londýn 1. marca (TASR) - Britská speváčka a textárka Olivia Dean triumfovala v sobotu na 46. ročníku slávnostného udeľovania cien Brit Awards v Manchestri na severozápade Anglicka so ziskom štyroch ocenení, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Po tom, čo sa s hitom „Man I Need“ a oceňovaným albumom „The Art of Loving“ dostala na vrchol domácich aj zahraničných hitparád, dominovala táto 26-ročná hudobníčka odovzdávaniu cien v mestskej aréne Co-op Live.
Niekoľko týždňov po zisku ceny Grammy za najlepšieho nováčika získala najžiadanejšiu cenu večera v kategórii album roka, čím porazila indie speváka Sama Fendera, rockerov zo skupiny Wolf Alice, popovú hviezdu Lily Allen a rappera Davea.
Dean tiež získala cenu za najlepšieho umelca, najlepšieho popového interpreta a – spolu s Fenderom – aj cenu za pieseň roka za singel „Rein Me In“.
Vychádzajúca hviezda Lola Young dostala ocenenie v kategórii objav roka, zatiaľ čo Wolf Alice získali cenu pre skupinu roka.
Španielska speváčka Rosalía, ktorá vyhrala cenu za najlepšiu medzinárodnú umelkyňu, predviedla pútavé vystúpenie s Björk, píše AFP.
K-popový idol Rose – členka skupiny Blackpink – a Bruno Mars získali cenu v kategórii medzinárodná pieseň roka za svoj virálny hit „APT“, zatiaľ čo brooklynská rocková skupina Geese získala cenu za najlepšiu medzinárodnú skupinu.
Bubeníka tejto kapely Maxa Bassina počas preberania ceny vypípali v britskom televíznom vysielaní podujatia po tom, čo sa pred publikom vyslovil za podporu Palestíny a vyjadril sa proti americkému Imigračnému a colnému úradu (ICE).
Ocenený bol aj producent a DJ Mark Ronson, a to cenou za mimoriadny prínos hudbe - nahral mini-set na počesť svojej bývalej spolupracovníčky Amy Winehouse.
Manželka zosnulého rockera Ozzyho Osbournea - Sharon - a jej dcéra Kelly si prevzali cenu za celoživotné dielo frontmana skupiny Black Sabbath. Spevák Robbie Williams následne zaspieval skladbu na jeho počesť.
Brit Awards, ktoré sa udeľujú od roku 1977, sú britským ekvivalentom amerických hudobných cien Grammy. Ceny udeľuje nezisková organizácia British Phonographic Industry (BPI). Najúspešnejším umelcom v histórii Brit Awards je práve Robbie Williams, ktorý získal 13 ocenení ako sólový umelec a ďalších päť ako člen skupiny Take That.
