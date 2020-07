Na bubonický mor zomrel 15-ročný chlapec

Ulanbátar 14. júla (TASR) - Mongolské úrady informovali o úmrtí 15-ročného chlapca, ktorý sa nakazil bubonickým morom. Ide o jeden z mála prípadov, ktoré sa nedávno objavili v Mongolsku a susednej Číne, uviedla v utorok agentúra AFP.



Podľa ministerstva zdravotníctva sa chlapec nakazil vzácnou bakteriálnou chorobu v odľahlej provincii Gobi-Altaj ležiacej na juhozápade krajiny po ulovení a konzumácii mäsa svišťa. V karanténe sa už nachádza 15 ľudí, ktorí s ním prišli do kontaktu a dostávajú antibiotiká. V piatich okresoch spomínanej provincie úrady zaviedli šesťdňovú karanténu.



V susednej provincii Chovd boli začiatkom tohto mesiaca zaznamenané dva ďalšie prípady bubonického moru, v dôsledku čoho bolo otestovaných vyše 140 ľudí. Všetky výsledky však boli negatívne.



Prípady bubonického moru nie sú neobvyklé ani v Číne. Od roku 2009 do roku 2018 Čína zaznamenala 26 prípadov a 11 úmrtí. Úrady v meste Bajannur v severočínskej autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko vydali 6. júla varovanie po tom, ako miestna nemocnica zaznamenala prípad podozrenia z nákazy bubonickým morom. Varovanie sa týka zákazu lovu a konzumácie zvierat, ktoré môžu mor prenášať.



Pre riziko rozšírenia bubonického moru z mongolského pohraničia začali minulý týždeň s odchytom svišťov a ďalších hlodavcov aj v Buriatskej republike na území Ruskej federácie.



Bubonický mor (nazývaný aj žľazový) je jedna z foriem moru, ktoré spôsobujú baktérie Yersinia pestis. Prenášajú ho zväčša hlodavce.



Ročne zomrie na mor v Mongolsku najmenej jeden človek, a to aj napriek vládnej kampani, ktorá má ľudí odrádzať od konzumácie svišťov a približovania sa k nim. Množstvo obyvateľov vidieckych oblastí sa však počas dospievania učí loviť a konzumovať niektoré divé zvieratá a poniektorí sa tiež domnievajú, že konzumácia ich vnútorností je zdraviu prospešná.