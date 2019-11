Na letisku v Budapešti pristáli núdzovo tento týždeň už dve lietadlá

Budapešť 28. novembra (TASR) - Letecký spoj izraelských aerolínií El Al smerujúci z Tel Avivu do Toronta vo štvrtok popoludní núdzovo pristál na Medzinárodnom letisku Franza Liszta v Budapešti, informoval letecký server Airportal.hu.



Posádka stroja Boeing 787-9 Dreamliner sa rozhodla prerušiť let do Kanady a núdzovo pristáť v maďarskom hlavnom meste po tom, čo jeden z pasažierov začal mať vážne zdravotné problémy.



O pacienta sa po pristátí postarala na stojisku záchranárska jednotka letiska.



V pondelok prerušilo v Budapešti let aj lietadlo spoločnosti Turkish Airlines smerujúce z Istanbulu do Düsseldorfu. Príčinou tohto núdzového pristátia bola takisto nevoľnosť cestujúceho.