Na budove, kde žila princezná Diana, osadili pamätnú modrú plaketu

Londýn 29. septembra (TASR) - Na počesť britskej princeznej Diany osadili počas stredajšej slávnostnej ceremónie modrú plaketu na budove v Londýne, kde kedysi bývala. Ako informovali agentúry PA Media a DPA, táto pamätná tabuľa upozorňuje na významné osobnosti v dejinách Spojeného kráľovstva.



Princezná Diana bývala v rokoch 1979-1981, teda ešte pred sobášom s princom Charlesom, v Londýne na adrese Coleherne Court 60, neďaleko King's Road v štvrti Chelsea spolu s niekoľkými priateľkami. Jedna z nich, Virginia Clarkeová, vyjadrila nadšenie z tejto pocty: "Je skvelé, že si na jej odkaz budeme takýmto spôsobom spomínať". Dodala, že roky prežité spoločne s Dianou boli "vždy plné smiechu". Samotná Diana opísala roky, ktoré prežila v tomto dome, ako "najkrajšie obdobie svojho života", píše Andrew Morton v knihe "Diana, In Her Own Words" (Diana svojimi vlastnými slovami).



Anna Eavisová z britskej kultúrnej neziskovej organizácie English Heritage pripomenula, že Diana sa na ulicu Coleherne Court prisťahovala v júli 1979 a žila tam, keď sa začala jej známosť s princom Charlesom. "Je preto vhodné, že naša modrá plaketa ju pripomína na mieste, kde bola po prvý raz na očiach verejnosti," uviedla.



"Diana bola jednou z najslávnejších žien a svoju slávu a vplyv využívala na zvyšovanie povedomia v otázkach bezdomovectva či pozemných mín (v Afrike)," dodala s tým, že "zohrávala kľúčovú úlohu, čo sa týka destigmatizácie mnohých ochorení vrátane HIV, lepry či depresie".



Dianu na toto ocenenie nominovala londýnska mestská rada po tom, čo Londýnčanov oslovila s otázkou, aké ženy by navrhli na modrú plaketu. Uznanie pre Dianu formou tejto pamätnej tabule prichádza v roku, keď by oslávila svoje 60. narodeniny. Zomrela vo veku 36 rokov pri automobilovej havárii v Paríži v auguste 1997.



Predseda londýnskej mestskej rady Andrew Boff poznamenal, že "Diana mala, a stále má, veľmi špeciálne miesto v srdciach Londýnčanov". "Chápeme, prečo si mnohí myslia, že práca Diany, princeznej z Walesu, by mala byť ocenená – jej kampaň proti pozemným mínam a povedomí o HIV/AIDS bola skutočne globálna a mala mimoriadny dosah na mnohé životy," povedal.