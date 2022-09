Na budovu iránskeho veľvyslanectva v Aténach bola hodená zápalná fľaša

Atény 25. septembra (TASR) - Dvaja neznámi útočníci na motorke hodili v noci na nedeľu zápalnú fľašu na budovu iránskeho veľvyslanectva v gréckej metropole Atény. K žiadnych škodám nedošlo, informovala aténska tlačová agentúra ANA.



Podľa gréckej polície o 01.00 h miestneho času (o polnoci SELČ) dvaja zamaskovaní ľudia na motorke hodili zápalnú fľašu na stenu veľvyslanectva, kde explodovala.



V sobotu popoludní sa na hlavnom aténskom námestí Syntagma zhromaždilo približne 200 ľudí, aby odsúdili zásah Iránu proti demonštrantom. Tí vyšli do ulíc viacerých iránskych miest po smrti 22-ročnej Iránky Mahsy Amíníovej v policajnej väzbe v Teheráne, píše agentúra AFP.



Amíníovú minulý týždeň zadržala mravnostná polícia v Teheráne za údajné porušenie pravidiel obliekania. Podľa aktivistov mladú ženu bili príslušníkmi mravnostnej polície do hlavy obuškom a hlavu jej udreli o kapotu vozidla. Miestne úrady však tvrdia, že zomrela prirodzenou smrťou.



Mahsá Amíníová zomrela po troch dňoch v kóme v nemocnici, jej smrť úrady oznámili minulý piatok. Okrem vlny kritiky zo zahraničia to vyvolalo aj pouličné protesty v Teheráne a ďalších iránskych mestách.