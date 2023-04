Na budúci týždeň sa začne nový veľký súdny proces s Navaľným

Moskva 22. apríla (TASR) - Na budúcu stredu sa pred súdom v Moskve začne nové konanie proti väznenému zakladateľovi nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Alexejovi Navaľnému. Na sociálnych sieťach o tom podľa agentúry DPA informoval riaditeľ FBK Ivan Ždanov.



Ako upozornil Navaľného spolupracovník Leonid Volkov, ide o "politický prípad, v ktorom bola všetka práca FBK - od roku 2011 spätne - vyhlásená za extrémizmus. Navaľnyj bude môcť byť odsúdený na 35 rokov."



Navaľnyj má podľa Volkova obmedzenú komunikáciu so svojimi právnikmi a nesmie ani používať písacie potreby, čo sťažuje prípravuna súdny proces, pretože spis týkajúci sa novej kauzy Navaľného má "stovky zväzkov".



Alexej Navaľnyj koncom októbra 2022 oznámil, že sa proti nemu začalo nové trestné konanie: Vyšetrovací výbor Ruskej federácie,ktorý sa zaoberá najzávažnejšími trestnými činmi, ho obvinil z propagácie terorizmu a extrémizmu, financovania extrémistických aktivít a rehabilitácie nacizmu.



"Právnici to vypočítali - berúc do úvahy trestné sadzby pre tieto činy - na celkovo 30 rokov," doplnil vtedy Navaľnyj.



Alexej Navaľnyj je momentálne väznený vo väznici IK-6 v meste Melechovo vo Vladimírskej oblasti. V marci roku 2022 bol totiž odsúdený na deväť rokov odňatia slobody vo väzení s prísnym režimom.



Okrem toho Navaľného v IK-6 pravidelne posielajú do trestnej cely za zanedbateľné "prehrešky" - nedopnutú väzenskú blúzu či "nenáležité" predstavenie sa. Od augusta 2022 do apríla 2023 bol Navaľnyj v trestnej cele už 13-krát.



Navaľného právnik Vadim Kobzev 18. apríla oznámil, že väzenskí dozorcovia zinscenovali proti politikovi "provokáciu", prvýkrát proti nemu použili násilie a pohrozili, že naňho podajú ďalšie trestné oznámenie.



Navaľného, ktorý v roku 2020 prežil útok jedom, zatkli na moskovskom letisku začiatkom roku 2021 - bezprostredne po jeho návrate z Nemecka, kde sa po otrave podroboval liečbe a rehabilitácii.



Pôvodne bol Navaľnyj obvinený z porušenia podmienok podmienečného prepustenia, pričom mu tento trest bol zmenený na nepodmienečný. Neskôr bol odsúdený na ďalší trest odňatia slobody. Podľa týchto rozsudkov by mal vo väzení zostať až do roku 2032.