Na časť Etny sa od októbra vyberá vstupné
Autor TASR
Palermo 14. októbra (TASR) — Etna, najväčšia aktívna sopka v Európe, každoročne priláka tisíce návštevníkov z celého sveta. Od 2. októbra si však prevádzkovateľ tamojšej lanovky účtuje poplatok päť eur za vstup do pohoria Silvestri, kde sa nachádzajú dva krátery, ktoré vznikli erupciami v roku 1892, informuje TASR s odvolaním sa na utorňajšiu správu portálu oe24.at.
Oba škvárové kužele patria medzi najpôsobivejšie časti Etny. Nachádzajú sa vo výške približne 1900 metrov nad morom na južnej strane prírodnej rezervácie. Každý, kto vyráža na Etnu z Catanie, tadiaľto na ceste k vrcholovému kráteru nevyhnutne prejde. Krátery sú tiež obľúbeným objektom fotografov vďaka farebnej hornine, ktorá ich tvorí.
Oblasť krátera a lanovka na Etnu sú však v súkromnom vlastníctve. „Žiaľ, nespočetné množstvo prípadov skládkovania odpadu, vandalizmus a nekontrolovaný pohyb návštevníkov nás prinútili zaviesť regulovaný prístup,“ zdôvodnil zavedenie poplatku majiteľ a prevádzkovateľ lanovky Francesco Russo Morosoli pre taliansky denník Corriere della Sera.
Vybrané peniaze sú určené na pokrytie nákladov na likvidáciu odpadu, údržbu, mzdy zamestnancov a čistenie chodníkov. Sicílčania budú od neho oslobodení.
Starosta obce Nicolosi, v katastri ktorej sa Etna nachádza, považuje zavedenie vstupného za komerčne motivované a vyzýva na jeho prehodnotenie. Etna je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO a podľa neho ju nemožno spravovať ako bežný súkromný majetok.
Sicílsky regionálny parlament v súčasnosti rokuje o tom, či a ako je možné toto nariadenie upraviť. Kritici sa obávajú, že vstupné by mohlo poškodiť cestovný ruch a ekonomiku regiónu.
