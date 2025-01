Na čele vatikánskeho Governatorátu bude žena

Vatikán 20. januára (TASR) - Pápež František oznámil, že do čela Governatorátu Mestského štátu Vatikán bude v marci vymenovaná rehoľná sestra Raffaella Petriniová. František o tom informoval v rozhovore, ktorý v rámci talkšou Che tempo che fa v nedeľu odvysielala talianska televízia Nove, uviedla v pondelok agentúra DPA.



Ako dodal spravodajský web Vatican News, vymenovanie 56-ročnej Petriniovej, členky Kongregácie františkánskych eucharistických sestier, bude nasledovať po odchode 80-ročného kardinála Fernanda Vérgeza Alzagu z funkcie prezidenta Governatorátu.



Po vymenovaní Simony Brambillovej za prefektku Dikastéria pre zasvätený život je Petriniová ďalšou ženou vymenovanou do prominentnej funkcie vo Vatikáne.



"Pôsobenie žien v kúrii napreduje pomaly, ale isto. Už je ich mnoho," poznamenal pápež a dodal, že "ženy to vedú lepšie než my".



Petriniová je rodáčka z Ríma, kde vyštudovala politológiu a kde na Pápežskej dominikánskej univerzite svätého Tomáša Akvinského (Angelicum) získala doktorát zo spoločenských vied. Neskôr tam pôsobila ako profesorka ekonómie a sociológie ekonomických procesov. V rokoch 2015 - 2019 vyučovala katolícke sociálne učenie a sociológiu zdravia na Medzinárodnom inštitúte pre teológiu Camillianum v Ríme. Študovala aj na University of Hartford v americkom štáte Connecticut, kde v roku 2001 získala magisterský titul v oblasti ekonómie.



V rokoch 2005 - 2021 pracovala vo vatikánskej Kongregácii pre evanjelizáciu národov.



Od júla 2022 je spolu s ďalšími dvoma ženami členkou Dikastéria pre biskupov, ktoré rozhoduje o vymenovaniach biskupov vo svete. Na základe vymenovania pápežom je od októbra 2024 i členkou Správy majetku Apoštolskej stolice (APSA), ktorá prijíma investičné rozhodnutia Vatikánu.



Pápež František ju 4. novembra 2021 ako vôbec prvú ženu vymenoval do funkcie generálnej sekretárky Pápežskej komisie pre mestský štát Vatikán. Stala sa tak najvyššie postavenou ženou v najmenšom štáte sveta.



Agentúra DPA vo svojej správe pripomenula, že Vatikánsky mestský štát a Svätá stolica sú dvomi rôznymi subjektmi medzinárodného práva, aj keď na vrchole hierarchie oboch je pápež.



Kým Svätá stolica je hlavnou biskupskou stolicou pre 1,2 miliardy katolíckych veriacich západných i východných obradov, mestský štát Vatikán bol zriadený, aby zaistil nezávislosť Svätej stolice a jej suverenitu v medzinárodných vzťahoch.



Dokumenty Vatikánu sa vydávajú v taliančine, ktorá je aj komunikačným jazykom Vatikánu, zatiaľ čo oficiálne dokumenty Svätej stolice sú najmä v latinčine. Tieto dva subjekty majú dokonca aj odlišné pasy.