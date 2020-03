Na celom svete evidujú už vyše 6000 úmrtí v dôsledku pandémie

Paríž 15. marca (TASR) - Počet úmrtí v dôsledku pandémie koronavírusu, respektíve ochorenia COVID-19, už na celom svete presiahol číslo 6000. Novým koronavírusom sa dosiaľ nakazilo 159.844 ľudí. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP, ktoré tieto dáta skompilovala z údajov jednotlivých krajín.



Počet úmrtí dosiahol aktuálnych 6036 po tom, ako zo Španielska ohlásili najnovších 105 úmrtí.



Dosiaľ najzasiahnutejšou krajinou ostáva Čína, kde nákaze podľahlo už 3199 ľudí, no v ktorej sa počet nových nakazených aj úmrtí v ostatnom čase výrazne spomaľuje. Koronavírus sa v súčasnosti rýchlejšie šíri v Európe, kde je najzasiahnutejšou krajinou Taliansko, odkiaľ do soboty večer hlásili celkovo 1441 obetí na životoch, a po ňom Španielsko, kde už evidujú prinajmenšom 288 úmrtí.



Nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, prvý raz zaznamenali koncom vlaňajšieho decembra v čínskom priemyselnom veľkomeste Wu-chan, odkiaľ sa pravdepodobne rozšíril ďalej do Číny i do zahraničia.