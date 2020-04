Na celom svete zomrelo na koronavírus vyše 200.000 ľudí

New York 25. apríla (TASR) - Na celom svete zomrelo na nový druh koronavírusu už vyše 200.000 ľudí. V sobotu to oznámili výskumníci z prestížnej americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa, ktorých citovala tlačová agentúra AP.



Aj podľa výpočtu tlačovej agentúry Reuters zomrelo v súvislosti s koronavírusom viac ako 200.000 ľudí, pričom sa očakáva, že počet potvrdených prípadov nákazy dosiahne v nasledujúcich dňoch tri milióny.



Vyše polovicu úmrtí zaznamenali dohromady v USA, Španielsku a Taliansku.



Prvé úmrtie spájané s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom hlásili 10. januára v stredočínskom meste Wu-chan. Trvalo 91 dní, kým zomrelo prvých 100.000 ľudí, a iba ďalších 16 dní, kým počet úmrtí prekročil 200.000. Ukazujú to oficiálne správy od jednotlivých vlád, dodal Reuters.



Pre porovnanie, ročne zomrie na maláriu, jednu z najsmrtiacejších nákazlivých chorôb na svete, približne 400.000 ľudí.