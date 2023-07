V Česku platí až do odvolania výstraha pred vznikom požiarov

Praha 7. júla (TASR) - Na celom území Česka platí od piatka až do odvolania výstraha pred nebezpečenstvom vzniku a šírenia požiarov. Na sociálnej sieti Twitter to uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"V dôsledku sucha hrozí nebezpečenstvo vzniku požiarov a následných škôd, prípadne aj ohrozenia životov," uviedli vo výstrahe meteorológovia. Zároveň odporúčajú, aby ľudia v prírode nezakladali oheň, nevypaľovali trávu, neodhadzovali cigaretové ohorky na zem a nepoužívali prenosné variče.



Zdôrazňujú aj nutnosť šetrného hospodárenia s vodou a odporučili, aby sa ľudia riadili miestnymi vyhláškami. Jedna taká platí od piatka v hlavnom meste. Magistrát na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom zakázal zakladať oheň, fajčiť, používať pyrotechniku, ale aj lampióny či pochodne. Za rizikové miesta označil les a jeho okolie, parky, záhrady, sklady sena a okolie a tiež poľnohospodárske porasty, ktoré sa môžu ľahko vznietiť.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)