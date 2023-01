Na cenu Karola Veľkého pre mládež sa možno prihlásiť do 2. februára

Brusel 27. januára (TASR) - Európsky parlament (EP) v piatok pripomenul, že mladí ľudia zapojení do projektov na podporu európskeho porozumenia a integrácie sa môžu prihlásiť do súťaže o Európsku cenu Karola Veľkého do 2. februára. Informuje o tom spravodajca TASR.



Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež udeľujú každoročne od roku 2008 Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene mladým Európanom vo veku od 16 do 30 rokov.



Do súťaže je možné prihlásiť projekty, ktoré podporujú spoluprácu a porozumenie v Európe, posilňujú spoločné povedomie o európskej identite a integrácii, povzbudzujú mladých ľudí k aktívnej účasti na demokratických procesoch v Európe či poskytujú praktické príklady spolužitia Európanov ako jedného spoločenstva.



Tri víťazné európske projekty získajú okrem samotnej ceny aj finančnú odmenu na ďalšie rozvíjanie svojich aktivít – vo výške 7500 eur za prvé miesto, 5000 eur za druhé miesto a 2500 eur za tretie miesto. Okrem finančnej odmeny pozvú trojicu európskych víťazov na návštevu EP v Bruseli alebo v Štrasburgu.



Podrobné pravidlá súťaže a prihlasovací formulár sú k dispozícii na samostatnej webovej stránke: https://youth.europarl.europa.eu/sk/more-information/charlemagne-prize.html



Prihlášky je možné predkladať najneskôr do 2. februára 2023, výber víťazov národných kôl prebehne v marci 2023.



V roku 2022 sa stal európskym víťazom ceny Karola Veľkého portugalský projekt Orchester bez hraníc, ktorý podporuje cezhraničnú spoluprácu medzi Portugalskom a Španielskom prostredníctvom mladých hudobných talentov z oboch krajín.



Slovenským víťazom Európskej ceny Karola Veľkého za rok 2022 sa stala organizácia Youth United Media, založená stredoškolskými študentmi z viacerých európskych štátov, ktorá sa zameriava na písanie článkov o spoločensko-politických otázkach ovplyvňujúcich európsku mládež.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)