Na českej diaľnici D8 pokračuje kalamita, tunely zostávajú zatvorené

Praha 9. februára (TASR) - Kalamitná situácia na českých cestách pokračuje aj v utorok. Veľké problémy hlásia z diaľnice D8, kde sú kolóny v dvoch pruhoch od 68. kilometra smerom z republiky. Nemecko totiž stále neotvorilo tunel na Drážďany. Zatvorené zostávajú aj tunely Libouchec a Panenská. Komplikácie hlási tiež Liberecký kraj, kde v noci napadlo až desať centimetrov snehu, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Cestári v Libereckom kraji odporúčajú opatrnosť. Na komunikáciách je nová, až desaťcentimetrová vrstva snehu a silno mrzne. Problémy môžu mať najmä kamióny v stúpaniach.



Cesty v južných Čechách sú zjazdné so zvýšenou opatrnosťou. Tam, kde cestári namiesto soli používajú štrk a piesok, leží miestami ujazdená vrstva snehu krytá posypom. V kraji boli snehové prehánky medzi 3.00 h a 5.00 h. Vážnejšie nehody sa nestali, len pri Libínskom Sedle sa okolo 5.15 h zrazil autobus s prevoznou sanitkou. V autobuse bol len vodič, podľa polície sa nikomu nič nestalo.



Cesty v Zlínskom kraji sú až na výnimky zjazdné so zvýšenou opatrnosťou. V okresoch miest Vsetín a Zlín na nich miestami leží topiaci sa sneh, vo vyšších polohách ujazdená vrstva snehu krytá posypom. Vozovky v ostatných častiach kraja sú väčšinou holé a vlhké, prípadne mokré po chemickom ošetrení.



V Královohradeckom kraji je na cestách sneh, po solení je roztopený. Vo vyšších polohách kraja a na horských cestách udržiavaných pluhovaním je väčšinou vrstva snehu. V kraji ráno snežilo, bolo zamračené, teploty medzi mínus desať až mínus päť stupňov Celzia, na horách okolo mínus deväť.



Komplikácie hlásili cestári ráno napríklad na hlavnej ceste do Poľska I/33 pri obci Vysokov na Náchodsku. Na ceste v úseku asi 1,5 kilometra sa tvorila poľadovica, boli tam uviaznuté alebo len pomaly idúci kamióny.



Na Vysočine boli nadránom znova snehové prehánky. Cesty sú po solení mokré a kde sa nesolí, je na vozovkách ujazdená alebo aj zľadovatená vrstva snehu s posypom. Miestami, najmä v okrese Třebíč, môže byť hmla, uzatvárajú Novinky.cz.