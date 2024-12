Na českej škole zaviedli aplikáciu, ktorá informuje študentov o hrozbe

Praha 10. decembra (TASR) - České vysoké učení technické (ČVUT) v Prahe zaviedlo aplikáciu, ktorá dokáže plošne či cielene informovať študentov a zamestnancov univerzity o bezpečnostnej hrozbe a tiež o postupe jej riešenia. Od novej aplikácie si ČVUT sľubuje zvýšenie bezpečnosti svojich študentov aj zamestnancov. V utorok o tom informovala Kateřina Veselá z tlačového oddelenia univerzity, píše spravodajkyňa TASR.



Súčasťou informačnej aplikácie je takzvaný MicroGuard, ktorý je podľa Veselej schopný na základe zadania rozoslať SMS a naviesť ľudí, ktorí sú v ohrození, k správnemu riešeniu situácie. "Cez aplikáciu tiež môže celouniverzitný bezpečnostný tím komunikovať s krízovými štábmi jednotlivých fakúlt a ústavov," priblížila.



Aplikácia by mala informovať počas mimoriadnych udalostí, akými sú napríklad požiar, vodovodná havária, prítomnosť nežiaducej osoby na škole a podobne.



Zavedenie aplikácie do praxe ocenil rektor ČVUT Vojtěch Petráček. "Pokiaľ viem, sme prvou univerzitou v Česku, ktorá dokáže využiť takto rozsiahly a pritom cielený informačný systém a zabrániť tak nežiaducej panike v krízovej situácii," povedal Petráček.



Podľa univerzity ide o významný krok v zaistení bezpečnosti ľudí nachádzajúcich sa na ČVUT a v jej okolí. Škola podľa Veselej pracuje na bezpečnostných opatreniach dlhodobo, konkrétne ich však nechce špecifikovať, aby neznížila ich účinnosť.



Vysoké školy v Česku sa zvýšeniu bezpečnosti v ich budovách začali intenzívne venovať po vlaňajšej tragickej streľbe na Univerzite Karlovej (UK). Podľa jej rektorky Mileny Králíčkovej aj UK postupne zavádza krízový informačný a zvolávací systém. V pondelok uviedla, že univerzita je vo fáze jeho postupnej implementácie, pričom na rôznych fakultách je rôzne ďaleko.



O nutnosti vlastného systému hromadného varovania sa minulý týždeň po policajnom zásahu podľa svojich slov presvedčila aj Západočeská univerzita v Plzni. Chce ho zakúpiť do konca roka a od nového roka ho plánuje postupne zavádzať do praxe.