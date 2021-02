Na česko-nemeckých hraniciach sa po zavedení kontrol tvoria kolóny

Drážďany/Praha 15. februára (TASR) - Na hraniciach s Nemeckom a Českom sa v pondelok ráno - v prvý pracovný deň, odkedy sa na nemeckej strane obnovili stále hraničné kontroly - tvorili niekoľkokilometrové kolóny. Informovala o tom na svojej webstránke rozhlasová stanica MDR.



Dlhé čakacie doby sa dotkli hraničného priechodu Breitenau/Krásný Les na diaľnici A17 v smere do saskej metropoly Drážďany. Už počas nedele, keď sa kontroly spustili, bolo na hraniciach Nemecka s ČR a Rakúskom podľa údajov nemeckej polície otočených 2200 ľudí.



Český Radiožurnál informoval, že dlhé kolóny sa tvorili i na diaľniciach D5 a D8. Kamióny stáli na D8 pri zjazde smerom na Ústí nad Labem a kolóna na D5 pri obci Rozvadov v Plzenskom kraji má takmer 20 kilometrov.



Ešte v nedeľu bola situácia na hraniciach podľa hovorcu nemeckej pohraničnej polície pokojná a kolóny sa netvorili.



Nemecko zaradilo Českú republiku v spojitosti s koronavírusom na zoznam epidemicky vysoko rizikových krajín, kde sa šíria mutácie nového koronavírusu. Sprísnené opatrenia pre cesty z Česka do Nemecka a stále hraničné kontroly vstúpili do platnosti o polnoci zo soboty na nedeľu. Výnimky platia pre niektorých pendlerov.



Obmedzenia, ktoré platia aj pre rakúsku spolkovú krajinu Tirolsko, sa netýkajú nemeckých občanov alebo cudzincov, ktorí v Nemecku žijú. Výnimku majú zdravotníci, vodiči nákladných vozidiel a ďalší pracovníci nákladnej dopravy. Tí sa pri vstupe musia preukazovať negatívnym testom na nový koronavírus.