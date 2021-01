Na česko-nemeckých hraniciach sa tvorili dlhé kolóny

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Praha 25. januára (TASR) - Na viacerých hraničných priechodoch medzi Českom a Nemeckom sa v pondelok tvorili niekoľko kilometrové kolóny. Pendleri z ČR pracujúci v Nemecku sa totiž musia od nedele preukazovať negatívnym testom na nový koronavírus, ktorý nie je starší ako 48 hodín, a to pri každom prekročení hraníc. Informovala o tom agentúra DPA.Na hraničnom priechode Folmava/Furth im Wald sa na českej strane vytvorilo trojkilometrová kolóna áut. Ďalšia niekoľkokilometrová kolóna vznikla i na jednom z mobilných odberových miest na českej strane, kde pendleri čakali na výsledok testu niekoľko hodín.Ako povedal Jan Tříska z Asociácie pendlerov Českej republiky (APČR), nový režim testovania na hraniciach život cezhraničných pracovníkov a ich rodín veľmi sťažuje. Tí, čo si to môžu dovoliť, si budú hľadať novú prácu v Česku, poznamenal. Dodal, že pre mnohých ide o existenciu: "". Nemeckí politici podľa neho z nepriaznivej pandemickej situácie vinia pendlerov bez toho, aby mali k dispozícii relevantné údaje.Hajtman Karlovarského kraja Petr Kulhánek pre českú televíziu povedal, že povinnosť testovať pendlerov každých 48 hodín je "" pre systém testovania. Za zmiernenie opatrení na hraniciach sa v pondelok prihováral český premiér Andrej Babiš, ktorý hovoril s premiérom Bavorska Markusom Söderom. Hoci išlo podľa hovorcu bavorskej vlády o konštruktívny dialóg, spolková krajina sa bude naďalej držať zavedených pravidiel.Do Nemecka dochádza pravidelne za prácou zhruba 35.000-60.000 Čechov.Nemecko zaradilo v piatok Českú republiku v spojitosti s koronavírusom na zoznam epidemicky vysoko rizikových krajín. Sprísnené opatrenia pre cesty z Česka do Nemecka vstúpili do platnosti o polnoci zo soboty na nedeľu.V ČR od začiatku pandémie podľa ministerstva zdravotníctva potvrdili 940.004 prípadov nákazy a 15.453 úmrtí.