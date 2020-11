Na 5 členov Vlády ČR podali trestné oznámenia v súvislosti s COVID-19

Praha 4. novembra (TASR) - Päť trestných oznámení na vládnych politikov v súvislosti s ochorením COVID-19 bolo podaných za uplynulý mesiac na Najvyššie štátne zastupiteľstvo v Brne. Ďalšie dve boli za rovnaké obdobie adresované Vrchnému štátnemu zastupiteľstvu v Prahe. Žalobcovia dosiaľ nerozhodli, či oznámenia nechajú preveriť polícii. Informáciu priniesol spravodajský server Novinky.cz.



"Tieto podania v súčasnosti vyhodnocujeme. O tom, či budú postúpené na nižšiu prokuratúru v súvislosti s ďalšími postupmi, sa ešte rozhodne," uviedol hovorca NZS Peter Malý.



Podľa Malého trestné oznámenia väčšinou odkazujú na už zverejnené články na internete, prípadne reagujú na aktuálne verejné vystúpenia vládnych predstaviteľov.



Jedno z podaných trestných oznámení je namierené proti českému premiérovi Andrejovi Babišovi. Jeho autor vyzýva na vyvodenie trestnej zodpovednosti premiéra za to, že v rámci svojej funkcie v období od júla do septembra podľa neho zasahoval do kompetencií ministerstva zdravotníctva a tým pádom znemožnil včasné prijatie opatrení proti šíreniu koronavírusovej infekcie.



Podľa údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva Česko za uplynulý deň zaznamenalo 12.088 nových prípadov nákazy koronavírusom. V krajine je v súvislosti s ochorením momentálne hospitalizovaných 7396 osôb a 3913 ľudí dosiaľ nákaze podľahlo.