DRÁMA NA CESTE: Prepadlo sa nákladné auto, vodiča sa nedarí vytiahnuť

Tokio 29. januára (TASR) - Záchranári v japonskom meste Jašio sa už viac než 24 hodín snažia vyslobodiť vodiča nákladného auta, ktorý aj s vozidlom uviazol v približne šesť metrov hlbokej prepadline v ceste. Záchranári z bezprostredného okolia evakuovali miestnych obyvateľov pre obavy, že by pri zásahu mohlo dôjsť k poškodeniu plynového potrubia, píše TASR podľa stredajšej správy agentúry AFP.



Nákladné auto sa na ceste prepadlo ešte v utorok ráno. Príčinou mohlo byť podľa zástupcov samosprávy skorodované kanalizačné potrubie.



Vodič priamo komunikoval so záchranármi do utorkového popoludnia, avšak záchranári sa potom museli stiahnuť, pretože miesto prepadu bolo príliš nestabilné. "Záchranné operácie pokračujú nepretržite, ale vodiča sa odvtedy kontaktovať nepodarilo," uviedol hovorca hasičského zboru.



Časť vozidla vytiahli záchranári v noci na stredu, avšak kabína s vodičom ostáva zakliesnená v šesť metrov hlbokej a desať metrov širokej diere.



Podľa hasičov vznikla o niekoľko metrov ďalej ešte jedna, o niečo väčšia prepadlina.