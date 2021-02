Obyvatelia Tirolska budú potrebovať negatívny test, ak chcú odcestovať

Viedeň 9. februára (TASR) - Obyvatelia rakúskej spolkovej krajiny Tirolsko budú od piatka nasledovných desať dní na vycestovanie do iných častí krajiny potrebovať negatívny výsledok testu na koronavírus, ktorý nebude starší ako 48 hodín. Oznámil to v utorok rakúsky kancelár Sebastian Kurz, informovala agentúra AP.



Dôvodom sprísnených opatrení v Tirolsku, ležiacom na hraniciach s Nemeckom, Talianskom a Švajčiarskom, ktoré je obľúbeným regiónom pre lyžiarov, je rozšírenie tzv. juhoafrického variantu koronavírusu. Túto nebezpečnejšiu mutáciu potvrdili v Tirolsku už približne 293 ľuďom, pričom momentálne je ich nakazených viac ako 120, uviedol Kurz. Nákaza sa koncentruje najmä v okrese Schwaz ležiacom východne od tirolskej metropoly Innsbruck. Ako uviedli rakúski predstavitelia, ide o najväčšie ohnisko tohto variantu koronavírusu v EÚ.



Tirolsko už v pondelok ohlásilo sprísnené pravidlá, ako napríklad povinné antigénové testy na lanovky či vleky.



Na dodržiavanie nových pravidiel na cestách budú dohliadať policajti s pomocou armády, priblížil Kurz. Miestnych predstaviteľov vyzval, aby zaviedli opatrenia zabraňujúce šíreniu nákazy do iných častí Tirolska. Test na vycestovanie nebude povinný vo východnom Tirolsku, ktoré podľa slov Kurza nákaza takmer nezasiahla. Opatrenia začnú platiť až od piatka, aby sa predišlo chaosu a zabezpečil sa dostatočný čas na prípravu, dodal rakúsky kancelár.



Kurz poukázal na predbežné výsledky malej štúdie, podľa ktorej bola vakcína od firmy AstraZeneca voči juhoafrickému variantu vírusu len minimálne účinná. "Je to veľký problém, pretože takmer 50 percent všetkých dávok vakcín, ktoré do leta dostaneme, je od spoločnosti AstraZeneca," uviedol. "Musíme spraviť všetko pre to, aby sme zastavili šírenie tohto variantu, a ak sa nám to nepodarí, aspoň spomaliť jeho šírenie," dodal. "Ak sa bude mutácia ako táto juhoafrická rýchlo a silne šíriť, mnoho ľudí to bude stáť život a cesta k normalite sa znova predĺži o niekoľko mesiacov," varoval.



Rakúska vláda vydala v pondelok varovanie pred cestovaním do spolkovej krajiny Tirolsko. Zároveň sa však po šiestich týždňoch v celom Rakúsku uvoľnil lockdown a otvorili sa obchody, múzeá, školy či kaderníctva. Zmierňovanie opatrení ostro kritizovali predstavitelia nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko susediacej s Tirolskom.



Generálny tajomník Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Blume nazval tieto kroky na otváranie krajiny nezodpovednými. "Úprimne, ide o frašku: na jednej strane vydajú pre vlastných obyvateľov varovanie pred cestovaním do Tirolska, a na strane druhej uvoľňujú (obmedzenia) v celej krajine vrátane Tirolska," povedal Blume.



V Tirolsku leží i lyžiarske stredisko Ischgl, ktoré sa vlani v marci stalo ohniskom nákazy, pričom infikovaní turisti odtiaľ vírus rozniesli i do ďalších krajín Európy. Nezávislá vyšetrovacia komisia neskôr zistila, že regionálni predstavitelia konali príliš pomaly čo sa týka zatvorenia tamojších stredísk.