Na Chrámovú horu prišli v prvý piatok ramadánu tisíce moslimov

Jeruzalem 15. marca (TASR) - Tisíce izraelských policajtov boli v piatok rozmiestnené v uliciach Starého mesta v Jeruzaleme pre možné nepokoje, na ktorých vyvolanie moslimských veriacich vyzvalo palestínske radikálne hnutie Hamas. Tieto piatkové modlitby sú prvými v rámci pôstneho mesiaca moslimov - ramadánu, ktorý sa v moslimskom svete začal sláviť tento týždeň.



Hnutie Hamas práve pri tejto príležitosti vyzvalo palestínskych veriacich, aby sa aj zabarikádovali v mešite al-Aksá, informoval v piatok denník The Times of Israel (TOI).



Izraelský policajný komisár Kobi Šabtaj uviedol, že v okolí mešity al-Aksá sa v piatok zhromaždilo asi 40.000 veriacich. Nateraz nie sú k dispozícii žiadne správy o nepokojoch. Šabtaj však upozornil, že stále platia varovania pred možnými teroristickými útokmi.



TOI dodal, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý týždeň prisľúbil, že počet veriacich, ktorí sa budú môcť modliť na Chrámovej hore v prvý týždeň ramadánu, bude rovnaký ako v predchádzajúcich rokoch a že na izraelských Arabov nebudú uvalené žiadne obmedzenia.



Izraelský denník pripomenul, že Netanjahu sa tým vzoprel požiadavke krajne pravicového ministra vnútornej bezpečnosti Itamara Ben Gvira, ktorý žiadal obmedzenie ich účasti.



Izraelský obranný orgán zodpovedný za civilné záležitosti na Západnom brehu Jordánu (COGAT) rozhodol, že prístup palestínskych obyvateľov na piatkové modlitby bude obmedzený - môžu sa na nich zúčastniť muži nad 55 rokov, ženy nad 50 rokov a deti do desať rokov.



Situácia v Jeruzaleme i na Západnom brehu je napätá v súvislosti s vojnou v palestínskom Pásme Gaze, ktorú vyvolali vyvolali palestínski radikáli vpádom svojich teroristických kománd na juh Izraela. V reakcii na túto operáciu zo 7. októbra 2023 Izrael rozpútal v Pásme Gazy rozsiahlu vojenskú operáciu, za ktorej cieľ stanovil likvidáciu Hamasu a jeho štruktúr.



Bojové operácie izraelskej armády si doteraz vyžiadali životy viac ako 31.000 Palestínčanov. Pri terorizovaní obyvateľstva na juhu Izraela prišlo o život asi 1200 ľudí, prevažne civilistov.