Na čierny kašeľ v Česku zomreli ďalší dvaja nakazení

Praha 29. júla (TASR) - V súvislosti s čiernym kašľom v Česku zomreli ďalší dvaja nakazení, jeden senior a jeden muž v produktívnom veku. Od začiatku roka český Štátny zdravotný ústav (SZÚ) eviduje už osem úmrtí spojených s tohtoročnou silnou epidémiou čierneho kašľa. V pondelok to uviedla hovorkyňa SZÚ Štěpánka Čechová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Siedmou a ôsmou obeťou boli muži vo veku 48 a 77 rokov. Mladší pochádzal z Libereckého kraja a podľa SZÚ hlásil prvé príznaky 2. marca, potom bol v domácej izolácii a na pľúcnu embóliu zomrel 13. mája. Senior z Plzenského kraja mal prvé príznaky ochorenia 22. mája, bol hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti a zomrel 14. júna.



"Celkom teda máme od začiatku roka 2024 hlásených osem úmrtí. Ľudia s chronickým ochorením a seniori sú krehkejší a náchylnejší na infekcie všeobecne. Vzhľadom na oslabenie ich imunitného systému by mali zvážiť očkovanie," zdôraznil SZÚ.



Od začiatku roka ústav eviduje 25.560 prípadov infekcie, pričom v posledných štyroch týždňoch sa počet nahlásených infikovaných pohyboval od 757 do 850 prípadov. Nakazených detí do jedného roka je dosiaľ 397 a za posledný týždeň ich pribudlo 22.



"Práve počet prípadov u najmenších detí je dokazom cirkulácie infekcie medzi dospelými a naznačuje, že stále nemáme vyhrané. Počty čierneho kašľa teda zrejme nebudú v nasledujúcich týždňoch rýchlo ustupovať a so začiatkom školského roka je možné predpokladať opätovný nárast," upozornili epidemiológovia.



Tohtoročná epidémia čierneho kašľa je v ČR najsilnejšia za viac ako 60 rokov. V súvislosti s ochorením zomrelo osem ľudí, z toho bolo päť seniorov a jeden novorodenec.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)