Na čínsku vesmírnu stanicu Tchien-kung dorazila nová posádka
Veliteľom posádky je skúsený tajkonaut Čang Lu.
Autor TASR
Ťiou-čchüan 31. októbra (TASR) — Z kozmodrómu Ťiou-čchüan odštartovala v piatok o 23.44 h miestneho času (16.44 h SEČ) nosná raketa Dlhý pochod 2F, ktorá vyniesla do vesmíru loď Šen-čou 21 s novou trojčlennou posádkou pre vesmírnu stanicu Tchien-kung (Nebeský palác). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Veliteľom posádky je skúsený tajkonaut Čang Lu. Jej ďalšími členmi sú 32-ročný palubný inžinier Wu Fej, doteraz najmladší Číňan vo vesmíre, a 39-ročný špecialista na užitočné zaťaženie Čang Chung-čang.
Pripojenie lode Šen-čou 21 k vesmírnej stanici sa očakávalo približne tri a pol hodiny po štarte.
Po prvýkrát sú súčasťou čínskej vesmírnej misie aj štyri myši. Dva samce a dve samice budú súčasťou experimentov skúmajúcich účinky mikrogravitácie na živé tvory.
Okrem vedeckých experimentov vykoná posádka lode Šen-čou 21 aj výstupy do vesmíru a na vonkajšiu stranu vesmírnej stanice Tchien-kung namontuje ochranné štíty proti vesmírnemu odpadu.
Podľa Čínskej agentúry pre pilotované kozmické lety (CMSA) sa tajkonauti budú venovať aj „populárno-vedeckému vzdelávaniu“, aby do vesmírneho priemyslu prilákali nové talenty.
Čína sa snaží stať významným hráčom v oblasti kozmonautiky a po nástupe prezidenta Si Ťin-pchinga investuje značné finančné prostriedky do svojho vesmírneho programu. Do roku 2030 chce vyslať na Mesiac misiu s posádkou.
Čína sa nepodieľa na prevádzke Medzinárodnej vesmírnej stanice od roku 2011, keď americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) dostal zákaz spolupracovať s Pekingom. Sústredila sa preto na vybudovanie vlastnej vesmírnej stanice Tchien-kung, ktorá je funkčná od roku 2022 a jej trojčlenná posádka sa strieda každých šesť mesiacov.
