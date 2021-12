Na členov SOS Racisme na Zemmourovom mítingu útočili neonacisti

Paríž 7. decembra (TASR) - Prokuratúra parížskeho predmestia Bobigny v pondelok rozhodla o predĺžení vyšetrovacej väzby v prípade siedmich osôb zapletených do násilných činov spáchaných na zhromaždení organizovanom v nedeľu krajne pravicovým politikom Éricom Zemmourom, ktorý chce kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Informovala o tom v utorok televízia BFM.



Prokuratúra v Bobigny vedie v súvislosti s udalosťami na výstavisku Parc des Expositions de Villepinte v departemente Seine-Saint-Denis dve vyšetrovania. Prvé sa týka použitia násilia voči aktivistom organizácie SOS Racisme, ktorí prišli na výstavisko protestovať proti Zemmourovým rasistickým výrokom. Druhé vyšetrovanie sa vedie voči mužovi, ktorý Zemmourovi spôsobil zranenie zápästia, keď ho pri príchode na pódium schmatol za ruku. Podľa svojich spolupracovníkov je Zemmour pre toto zranenie deväť dní práceneschopný.



Násilnosti v sále vypukli hneď na začiatku Zemmourovho prejavu, keď asi tucet prítomných aktivistov písmenami na svojich tričkách vytvoril nápis "Non au racisme!" (Nie rasizmu).



Podľa videa, ktoré združenie SOS Racisme zverejnilo, ich agresívne naladení Zemmourovi prívrženci začali strkať a biť, hádzať do nich stoličky a vyháňať zo sály. Terčom útoku boli aj novinári. Situácia v sále sa upokojila asi po desiatich minútach.



Prokuratúra v Bobigny informovala, že pre "účasť na zhromaždení s cieľom spáchať násilie" bolo na Zemmourovom zhromaždení zadržaných 62 ľudí, pričom siedmim z nich bola väzba v pondelok predĺžená. Na slobodu bola prepustená aj pätica aktivistov SOS Racisme.



Medzi identifikovanými útočníkmi, ktorí zasiahli proti aktivistom združenia SOS Racisme, boli aj členovia krajne pravicového "ultranásilného" gangu, vedeného "chlapcom z dobrej rodiny" Marcom de Cacqueray-Valménierom, a sympatizanti hnutia identitárov, napísal v utorok denník Libération.



Na záberoch z miesta činu vidno niekoľkých svalnatých mladíkov, ktorí si síce zakrývali tvár chirurgickými rúškami, napriek tomu sa niektorých z nich podarilo identifikovať ako príslušníkov neonacistického gangu Zouaves Paris. Podľa denníka Libération sa k nim pridalo aj viacero "spriatelených" krajne pravicových radikálov z iných regiónov. Pred stretnutím sa gang údajne potuloval v meste Villepinte ležiacom na severovýchode metropolitnej oblasti Paríža, kde prenasledoval na Zemmourových kritikov.