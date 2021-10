Na člne smerujúcom z Afriky na Kanárske ostrovy zahynulo 57 migrantov

Madrid 2. októbra (TASR) - Až 57 ľudí zahynulo vo štvrtok pri pokuse dostať sa člnom z Maroka na Kanárske ostrovy. V piatok to oznámila humanitárna organizácia Walking Borders, ktorá monitoruje kritickú situáciu migrantov pri nebezpečných plavbách do Španielska. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Zakladateľka uvedenej mimovládnej organizácie Helena Malenová na Twitteri napísala, že v člne zomrelo vo štvrtok 28 žien, 17 mužov a 12 detí. Ďalšie podrobnosti neposkytla.



Španielska námorná záchranná služba ani pohotovostné služby na Kanárskych ostrovoch, s ktorými sa AP skontaktovala, nemali informácie o hlásenom tragickom prípade.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na žiadosť o informácie zatiaľ nereagovala, s marockými predstaviteľmi tiež nebolo možné sa skontaktovať.



Trasa cez Atlantický oceán zo západného pobrežia Afriky na španielske Kanárske ostrovy sa stala jednou z najvyužívanejších a najsmrtiacejších trás pre ľudí, ktorí sa zúfalo snažia dostať do Európy.