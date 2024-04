Na člne pri pobreží Španielska našli štyri mŕtve migrantky

Madrid 12. apríla (TASR) - Na člne plávajúcom pri juhovýchodnom pobreží Španielska našli štyri mŕtve ženy, oznámila v piatok Námorná záchranná služba, ktorá patrí pod španielske ministerstvo dopravy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Záchranári vo štvrtok neskoro večer dostali hlásenie o člne unášanom v mori približne 11 námorných míľ od španielskeho mesta Cartagena. Španielske médiá pôvodne informovali o štyroch mŕtvych migrantoch severoafrického pôvodu, záchranári na sociálnej sieti X neskôr spresnili, že obeťami boli ženy.



Španielska polícia uviedla, že posádka sa snažila doplaviť zo severnej Afriky do Španielska, avšak cestou sa jej minulo palivo.



Španielsko je jednou z hlavných brán pre migrantov do Európy. Desaťtisíce migrantov z afrických krajín sa každoročne pokúšajú dostať do Španielska na veľkých člnoch. Do krajiny vlani vstúpilo celkovo 56.852 migrantov bez dokladov, čo je o 82,1 percenta viac než v roku 2022 - najmä v dôsledku rekordného počtu pristátí na Kanárskych ostrovoch. Každoročne počas tejto cesty zahynie niekoľko tisíc migrantov.