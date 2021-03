Na covid v Česku zomrelo prvé dieťa pod 15 rokov

Praha 4. marca (TASR) - Na ochorenie COVID-19 zomrelo v Česku prvé dieťa pod 15 rokov. Ide o osemročné dievča z Plzenského kraja, informoval vo štvrtok spravodajský server iDNES.cz.



Z verejne dostupných dát českého ministerstva zdravotníctva vyplýva, že dievča zomrelo ešte 22. februára.



Údaje o dieťati pod 14 rokov, ktoré zomrelo po nákaze koronavírusom, sa vo vládnych štatistikách objavili už vlani v novembri, približuje iDNES.cz. Rezort zdravotníctva však neskôr toto úmrtie zo štatistík vymazal so slovami, že šlo o omyl.



Vlani sa v polovici novembra v štatistikách o obetiach covidu objavil aj údaj o mŕtvom bábätku, ktoré sa narodilo matke infikovanej koronavírusom, píše iDNES.cz s odvolaním sa na spravodajskú televíziu CNN Prima News. Po dohode medzi zdravotnými odborníkmi, že mŕtve novorodeniatka do týchto údajov zahŕňať nebudú, bol však tento zo štatistík odstránený.



V Česku od začiatku pandémie zaznamenali viac ako 21.000 obetí na ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje.



Zo štatistík krajských hygienických úradov vyplýva, že priemerný vek obetí je 78 rokov. Najstaršia obeť koronavírusu v ČR mala 110 rokov. Vo veku do 30 rokov zomrelo len 16 pacientov.