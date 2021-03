Na covid zomrelo vo svete už najmenej 3000 zdravotných sestier

Ženeva 11. marca (TASR) - Ochorenie COVID-19 usmrtilo najmenej 3000 zdravotných sestier a ošetrovateľov, oznámila vo štvrtok ich medzinárodná federácia. Zároveň varovala pred hroziacim hromadným odchodom zdravotníkov, traumatizovaných pandémiou. Napísala to tlačová agentúra AFP.



Presne rok odvtedy, čo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) prvýkrát označila covid za pandémiu, Medzinárodná rada zdravotníkov (ICN) upozornila, že vyhorenie a stres vedú milióny sestier a ošetrovateľov k úvahám, že túto profesiu zanechajú.



A keď sa už kríza s pandémiou koronavírusu skončí, na zvládnutie veľmi zanedbanej a odkladanej bežnej nemocničnej starostlivosti zostane len zmenšený počet skúsených zdravotných pracovníkov, uviedla ICN.



Známy počet zdravotných sestier a ošetrovateľov usmrtených covidom - získaný na základe údajov len od 60 krajín - je pravdepodobne výrazným podhodnotením celkového počtu, zdôraznila federácia.



Výkonný riaditeľ ICN Howard Catton povedal, že zdravotné sestry a ošetrovatelia zažívali počas pandémie "hromadnú traumatizáciu", ktorá vyústila do ich fyzického a duševného vyčerpania.



"Dospeli do bodu, keď dali všetko, čo mohli," vysvetlil Catton novinárom.



Riaditeľ ICN tiež informoval, že celosvetový počet sestier a ďalších zdravotníkov dosahoval na začiatku pandémie 27 miliónov a už vtedy ich bolo o šesť miliónov menej, než malo byť - a štyri milióny odídu do roku 2030 do dôchodku.



ICN v správe napísala, že pandémia "môže spustiť hromadný exodus z profesie", a to už v druhej polovici roka 2021. Celosvetovo sa môže nedostatok zdravotných sestier a ošetrovateľov rozšíriť na takmer 13 miliónov.



"Možno budeme na pokraji kolapsu," uviedol Catton a spomenul, že vyškoliť novú zdravotnú sestru trvá tri až štyri roky.



Doplnil tiež, že sestry a ošetrovatelia urobili "fenomenálnu prácu" v tom, ako "previedli svet cez pandémiu" a v dejinách covidu budú na rovnakom stupienku ako tvorcovia očkovacích látok.