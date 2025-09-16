Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025
Na cvičení Západ-2025 sa zúčastnili aj vojaci z Afriky a Ázie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Ďurník

Na cvičení sa podľa Putina zúčastnilo aj 25 zahraničných delegácií, pričom šesť krajín poskytlo aj vojenské kontingenty na aktivity v rámci strategického cvičenia Západ-2025.

Autor TASR
Moskva 16. septembra (TASR) - Na spoločnom rusko-bieloruskom vojenskom cvičení Západ-2025 sa zúčastnilo 100.000 príslušníkov ozbrojených síl. Podľa agentúry AFP to v utorok oznámil ruský prezident Vladimir Putin, ktorý v utorok navštívil polygón Mulino v Nižnogorodskej oblasti, píše TASR.

Putin zdôraznil, že toto strategické cvičenie malo za cieľ precvičiť všetky prvky na ochranu suverenity a územnej celistvosti zväzového štátu Ruska a Bieloruska a na „obranu pred akoukoľvek agresiou.“

Na cvičení sa podľa Putina zúčastnilo aj 25 zahraničných delegácií, pričom šesť krajín poskytlo aj vojenské kontingenty na aktivity v rámci strategického cvičenia Západ-2025. Ruské štátne médiá informovali, že k cvičeniu Západ-2025 sa pridali aj koaličné sily zahŕňajúce pracovné skupiny a vojenské kontingenty ozbrojených síl Bangladéša, Indie a Iránu, ako aj vojaci z Burkiny Faso, Konžskej demokratickej republiky a Mali.

Podľa ruského prezidenta sa cvičenia uskutočnili na 41 cvičiskách, zúčastnilo sa na nich 100.000 vojakov a využilo sa približne 10.000 kusov zbraní a vojenskej techniky vrátane 333 lietadiel a viac než 247 lodí.

Hlavnú fázu cvičenia charakterizovalo masívne použitie bezpilotných lietadiel, pozemných robotických systémov a systémov elektronického boja, ako aj nácvik útočných operácií na motorových vozidlách, či štvorkolkách. Okrem toho sa cvičilo aj efektívne použitie systémov protivzdušnej obrany, vysoko presnej munície a moderných zbraní s prihliadnutím na skúsenosti síl protivzdušnej obrany.

Hlavnú fázu cvičenia na polygóne Mulino sledovalo aj viac než 100 zástupcov vojensko-diplomatického zboru a pozorovateľov z 55 krajín.
