Na Cypre došlo k útokom na migrantov, polícia zadržala 13 extrémistov

Atény 2. septembra (TASR) - V reakcii na násilné protesty proti utečencom a migrantom sa v sobotu na cyperskom prístavom meste Limasol konala mimoriadne rokovanie za účasti príslušných ministrov a vedúcich predstaviteľov polície, civilnej obrany a hasičského zboru.



Ako uviedla agentúra DPA, šlo o reakciu na udalosti z piatka večera, keď v meste Limasol približne 350 výtržníkov v kapucniach útočilo na prisťahovalcov a ich obchodné prevádzky, pričom skandovali: "Cyprus je grécky" a útočili na ľudí s "nesprávnou" farbou pleti.



Polícia páchateľov, ktorí podpaľovali odpadkové koše, rozbíjali výklady obchodov a hádzali zápalné fľaše, rozohnala pomocou slzotvorného plynu. Počas svojho zásahu polícia zatkla 13 ľudí označených miestnymi médiami za pravicových extrémistov.



Cyperské médiá v súvislosti s piatkovými udalosťami kritizovali aj políciu, ktorá podľa nich situáciu nezvládla.



DPA pripomenula, že minulý víkend sa terčom podobných útokov stali najmä migranti zo Sýrie. Polícia bola vtedy nútená použiť proti útočníkom slzotvorný plyn a vodné delo. Ďalšie násilnosti nasledovali v pondelok večer.



Cyperský prezident Nikos Christodulidis odsúdil piatkové násilnosti a zábery z nich, ktoré odvysielali cyperské médiá, označil za "obrazy hanby". Naznačil súčasne, že násilnosti spáchali skupiny výtržníkov bez prepojenia s migračnou krízou. Dodal, že úradom sa za posledných šesť mesiacov podarilo výrazne obmedziť príchod migrantov a zvýšiť ich repatriáciu.



Veľký prílev migrantov vyvoláva na Cypre napätie, pretože tamojšie úrady majú problém postarať sa o nich. Úrady opakovane uvádzajú, že migranti tvoria približne šesť percent populácie ostrova, čo je viac ako päťkrát viac ako priemer v iných členských krajinách Európskej únie.



Agentúra DPA dodala, že utečenecké tábory na Cypre sú preplnené a na mnohých miestach sú to skôr getá, kde ľudia žijú v chudobe.



Cyprus je od roku 1974 rozdelený na severnú časť, ktorú okupuje Turecko, a medzinárodne uznávanú Cyperskú republiku, ktorá je od roku 2004 členským štátom EÚ.



Cyperské vlády sa opakovane sťažujú, že migranti legálne cestujú z Turecka na sever Cypru a odtiaľ prechádzajú cez zelenú hranicu do južnej časti Cypru, čím sa dostanú do EÚ.