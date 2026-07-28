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Na Cypre nariadili vyšetrenie odpalu munície, ktorý vyvolal požiar

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Na snímke požiar. Foto: TASR/AP

Približne 100 hasičov s pomocou ôsmich lietadiel dostalo požiar pod kontrolu po tom, ako spálil 120 hektárov porastov.

Autor TASR
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Nikózia 28. júla (TASR) - Cyperský minister obrany Vasilis Palmas nariadil v pondelok vyšetrovanie toho, prečo ženisti Národnej gardy ignorovali predpisy pri odpálení vyradenej munície, čím spôsobili rýchlo sa šíriaci požiar krovinatých porastov. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.

Palmas vyjadril „hlbokú nespokojnosť a silné rozhorčenie“ nad tým, že ženijný prápor zničil šesť protitankových striel na strelnici Kalo Chorio na južnom pobreží krajiny uprostred obdobia požiarov. Zdôraznil, že teploty vzduchu dosahovali 40 stupňov Celzia a takéto výbuchy sú počas letných mesiacov zakázané.

„Chápete, že budem konať so všetkou prísnosťou, ktorú si takéto okolnosti vyžadujú,“ povedal minister novinárom.

Približne 100 hasičov s pomocou ôsmich lietadiel dostalo požiar pod kontrolu po tom, ako spálil 120 hektárov porastov. Preventívne pred ním evakuovali dve menšie obce. Na domoch ani inom majetku nevznikli škody.
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