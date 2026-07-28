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Na Cypre nariadili vyšetrenie odpalu munície, ktorý vyvolal požiar
Približne 100 hasičov s pomocou ôsmich lietadiel dostalo požiar pod kontrolu po tom, ako spálil 120 hektárov porastov.
Autor TASR
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Nikózia 28. júla (TASR) - Cyperský minister obrany Vasilis Palmas nariadil v pondelok vyšetrovanie toho, prečo ženisti Národnej gardy ignorovali predpisy pri odpálení vyradenej munície, čím spôsobili rýchlo sa šíriaci požiar krovinatých porastov. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Palmas vyjadril „hlbokú nespokojnosť a silné rozhorčenie“ nad tým, že ženijný prápor zničil šesť protitankových striel na strelnici Kalo Chorio na južnom pobreží krajiny uprostred obdobia požiarov. Zdôraznil, že teploty vzduchu dosahovali 40 stupňov Celzia a takéto výbuchy sú počas letných mesiacov zakázané.
„Chápete, že budem konať so všetkou prísnosťou, ktorú si takéto okolnosti vyžadujú,“ povedal minister novinárom.
Približne 100 hasičov s pomocou ôsmich lietadiel dostalo požiar pod kontrolu po tom, ako spálil 120 hektárov porastov. Preventívne pred ním evakuovali dve menšie obce. Na domoch ani inom majetku nevznikli škody.
Palmas vyjadril „hlbokú nespokojnosť a silné rozhorčenie“ nad tým, že ženijný prápor zničil šesť protitankových striel na strelnici Kalo Chorio na južnom pobreží krajiny uprostred obdobia požiarov. Zdôraznil, že teploty vzduchu dosahovali 40 stupňov Celzia a takéto výbuchy sú počas letných mesiacov zakázané.
„Chápete, že budem konať so všetkou prísnosťou, ktorú si takéto okolnosti vyžadujú,“ povedal minister novinárom.
Približne 100 hasičov s pomocou ôsmich lietadiel dostalo požiar pod kontrolu po tom, ako spálil 120 hektárov porastov. Preventívne pred ním evakuovali dve menšie obce. Na domoch ani inom majetku nevznikli škody.