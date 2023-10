Na Cypre odročili súd s Izraelčanmi obvinenými zo znásilnenia Britky

Paralimni 5. októbra (TASR) - Cyperský súd odročil vo štvrtok pojednávanie s piatimi Izraelčanmi obvinenými zo znásilnenia občianky Spojeného kráľovstva. Obhajoba totiž uviedla, že sa nedostala k všetkým dostupným dôkazom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Obhajobe chýbali správy o testoch DNA, odtlačkoch prstov a fotografie z miesta činu, uviedla obhajkyňa troch obvinených. Dodala, že nedostala ani vyhlásenia šiestich osôb, ktoré boli zadržané a následne prepustené bez vznesenia obvinenia. Bez týchto dôkazov by súd podľa obhajoby nebol spravodlivý.



Prokuratúra vo štvrtok uviedla, že žiadané dôkazy obhajobe doručia behom 48 hodín. Pojednávanie by malo pokračovať 16. októbra, keď majú na súde vystúpiť aj obžalovaní muži.



AFP si všíma, že na štvrtkovom pojednávaní sa zúčastnili rodiny obžalovaných, pričom jeden z Izraelčanov sa rozplakal v náručí matky. Britka, ktorá mala byť obeťou znásilnenia, sa na pojednávaní nezúčastnila a vrátila sa do Británie.



Piati muži vo veku od 19 do 20 rokov z izraelského arabského mesta Madžd al-Kurúm sa postavili pred trestný súd v cyperskej Famaguste pre obvinenia zo znásilnenia, sexuálneho nátlaku a únosu. Muži sú vo väzbe od 4. septembra.



Podľa izraelských médií povedala obeť polícií, že piati Izraelčania ju proti jej vôli vzali od bazéna do hotelovej izby, kde ju znásilnili. K incidentu prišlo v populárnom letovisku Agia Napa.



Podobný prípad v tom istom letovisku pred štyrmi rokmi vyvolal pohoršenie po odsúdení údajnej obete. Britská tínedžerka vtedy obvinila zo znásilnenia 12 Izraelčanov, no neskôr výpoveď odvolala a za falošné obvinenie dostala štvormesačný podmienečný trest. Dievča tvrdilo, že k stiahnutiu výpovede ju prinútila polícia.