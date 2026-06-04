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Na Cypre opätovne zvolili Demetriosovú za predsedníčku parlamentu

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Na snímke Annita Demetriou. Foto: TASR/AP

Cyprus je prezidentskou republikou a partnerstvá v parlamente sú často ukazovateľom trendov vo voľbách.

Autor TASR
Nikózia 4. júna (TASR) - Cyperskí poslanci si vo štvrtok opätovne zvolili za svoju predsedníčku šéfku konzervatívnej strany Demokratické zhromaždenie Annitu Demetriosovú. Hlasovanie bolo podľa agentúry AFP prvotným ukazovateľom vznikajúcich partnerstiev pred prezidentskými voľbami v roku 2028, píše TASR.

Cyprus je prezidentskou republikou a partnerstvá v parlamente sú často ukazovateľom trendov vo voľbách. Za Demetriosovú hlasovali aj členovia centristickej Demokratickej strany, ktorá podporuje súčasného prezidenta Nikosa Christodulidisa, a Priamej demokracie.

Ďalšie dve strany podporujúce Christodulidisa - Hnutie za sociálnu demokraciu (EDEK) a centristická strana Dipa - sa vo voľbách 24. mája nedostali do parlamentu. Demokratická strana je tak v súčasnosti jediná v parlamente, ktorá prezidenta podporuje.
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