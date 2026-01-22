< sekcia Zahraničie
Na Cypre rokovali ministri vnútra EÚ, SR zastupovala Kurilovská
Cyperské predsedníctvo venovalo časť rokovania ochrane Schengenu prostredníctvom uplatňovania kompenzačných opatrení zameraných na prevenciu a obmedzenie sekundárnych pohybov.
Autor TASR
Nikózia 22. januára (TASR) - Neformálne rokovanie Rady ministrov pre vnútorné záležitosti, ktoré sa vo štvrtok uskutočnilo na Cypre, otvorilo politickú diskusiu o kľúčových otázkach fungovania schengenského priestoru. SR na ňom zastupovala prvá štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská. TASR o tom informovali z kancelárie ministra vnútra SR.
Rokovanie sa konalo na začiatku cyperského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré si medzi hlavné priority stanovilo posilnenie vnútornej bezpečnosti Únie, ochranu Schengenu a boj proti nelegálnej migrácii.
Ministri a zástupcovia členských štátov EÚ preto diskutovali najmä o zlepšení návratovej politiky EÚ, prehlbovaní partnerstiev s tretími krajinami, efektívnejšom využívaním existujúcich nástrojov a prepojení návratov s programami reintegrácie. Osobitná pozornosť bola potom venovaná aj ochrane Schengenu a potrebe koordinovaných opatrení na predchádzanie sekundárnym pohybom v rámci EÚ.
„Dôležité je, aby mali návraty a reintegrácia v domovskej krajine udržateľný charakter. Reintegračná pomoc by mala byť zjednotená, inak môže dochádzať k presunom migrantov do tých členských štátov, ktoré ponúkajú výhodnejšie podmienky návratu,“ uviedla Kurilovská.
Na neformálnom rokovaním Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a príslušné úrady OSN odprezentovali úspechy a výzvy pri navracaní migrantov do krajín pôvodu a členské štáty vyzvali na pokračovanie v tomto úsilí. Skúsenosti z dobrovoľných návratov pomáhajú zmeniť negatívny trend nekontrolovanej migrácie do Európy, píše sa vo vyhlásení kancelárie ministra.
Cyperské predsedníctvo venovalo časť rokovania ochrane Schengenu prostredníctvom uplatňovania kompenzačných opatrení zameraných na prevenciu a obmedzenie sekundárnych pohybov. Medzi opatrenia patrí dôsledné uplatňovanie spoločnej vízovej politiky, efektívne riadenie a ochrana vonkajších hraníc EÚ, fungujúce systémy azylu a migrácie či posilnená policajná spolupráca.
„Zdieľaný, aktuálny a spoľahlivý situačný obraz je kľúčový pre včasné a cielené rozhodovanie. V súčasnosti je prehľad o sekundárnych pohyboch fragmentovaný a založený najmä na zástupných ukazovateľoch. Práve implementácia revidovaného nariadenia Eurodac môže výrazne zlepšiť identifikáciu osôb a kvalitu údajov, a tým aj riešenie sekundárnych pohybov,“ dodala Kurilovská.
