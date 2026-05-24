Na Cypre sa začali parlamentné voľby
Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 h miestneho času (6.00 h SELČ) a zatvoriť by sa mali o 18.00 h (17.00 h SELČ).
Autor TASR
Nikózia 24. mája (TASR) - Voliči na ostrovnom štáte Cyprus v nedeľu rozhodnú o 56 z celkovo 80 členov jednokomorového parlamentu, pričom prieskumy verejnej mienky naznačujú tesný súboj medzi konzervatívnym zoskupením Demokratické zhromaždenie (DISY) a ľavicovou Pokrokovou stranou pracujúceho ľudu (AKEL). Zostávajúcich 24 kresiel je podľa ústavy pridelených komunite cyperských Turkov, tie však dlhodobo zostávajú neobsadené. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
O hlasy vyše pol milióna oprávnených voličov v tejto krajine, ktorá je súčasťou Európskej únie, súperí sedemnásť politických strán.
Agentúra DPA však upozorňuje, že výsledky volieb nebudú mať výrazný vplyv na politiku v krajine, keďže výkonná moc na Cypre spočíva v rukách prezidenta, ktorého priamo volí verejnosť.
Cyperský prezident Nikos Christodulidis, ktorý je v úrade od roku 2023, zostavuje a vedie vládu, zatiaľ čo parlament plní hlavne kontrolnú funkciu.
Tieto voľby sú preto pozorne sledované ako dôležitý ukazovateľ nálad verejnosti pred prezidentskými voľbami v roku 2028, v ktorých sa Christodulidis môže uchádzať o znovuzvolenie.
Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 h miestneho času (6.00 h SELČ) a zatvoriť by sa mali o 18.00 h (17.00 h SELČ). Počiatočné exit polly by mali byť zverejnené ihneď po zatvorení volebných miestností, pričom predbežné výsledky by mali byť známe približne o 19.30 h SELČ.
