Na Cypre udelili prvé pokuty za otrávenie voľne žijúceho vtáctva

Nikózia 23. januára (TASR) - Cyperské úrady po prvýkrát udelili pokuty za zabitie vzácnych voľne žijúcich vtákov pomocou otrávených návnad. Uviedli to v pondelok ochranári na tomto stredomorskom ostrove, ktorých citovala tlačová agentúra AFP.



Organizácia BirdLife Cyprus uviedla, že minulý týždeň boli osobe, ktorej totožnosť nebola zverejnená, uložené pokuty v celkovej výške 21.000 eur po tom, ako sa na pozemku vo vidieckej lokalite v južnej časti okresu Limasol našli tri mŕtve dravé vtáky.



Tento trest "predstavuje veľký krok vpred, ktorý, dúfajme, bude mať silný odradzujúci účinok na podobné nezákonné činy", uviedol koordinátor projektu BirdLife Melpo Apostolidu.



K daným trestným činom došlo v decembri 2021, keď sa neďaleko obce Dierona našli dva vzácne orly jastrabie a jeden myšiak hrdzavý - po tom, ako GPS vysielač namontovaný na jednom z orlov priviedol príslušné úrady k tomuto nálezu.



Podľa cyperských zákonov môžu súdy za každý trestný čin uložiť trest odňatia slobody do výšky troch rokov alebo pokutu do výšky 20.000 eur, prípadne kombináciu oboch.



Organizácia BirdLife Cyprus označila používanie otrávených návnad za zločin proti voľne žijúcim živočíchom a rastlinám. Uviedla, že používanie tejto praktiky na Cypre priviedlo viaceré známe druhy vrátane supa bielohlavého na pokraj vyhynutia.