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Na Cypre zadržali podozrivého zo špionáže britskej základne pre Irán

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Muža zadržali v rámci prvého britského vyšetrovania podľa zákona o národnej bezpečnosti vedeného v zahraničí.

Autor TASR
Londýn/Nikózia 31. júla (TASR) - Na Cypre zadržali muža s dvojitým britsko-azerbajdžanským občianstvom pre podozrenie z tajného sledovania tamojšej britskej leteckej základe a poskytovania informácií iránskym Revolučným gardám. V piatok to oznámila londýnska Metropolitná polícia, píše TASR podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News.

Štyridsaťštyriročného Rashada Sultanova zadržali cyperské úrady 17. júla a v súčasnosti je vo väzbe, zatiaľ čo pokračuje konanie o jeho vydaní, objasnila polícia.

Muža zadržali v rámci prvého britského vyšetrovania podľa zákona o národnej bezpečnosti vedeného v zahraničí. Na starosti ho má protiteroristická polícia v súvislosti s incidentmi na britskej leteckej základni RAF Akrotiri na Cypre 11. mája až 22. júna 2025.

„Údajne vykonal nepriateľské sledovanie základne - na zakázanom mieste - a následne mal odovzdávať informácie Zboru islamských revolučných gárd, zahraničnej spravodajskej službe,“ uviedla Metropolitná polícia vo vyhlásení zverejnenom na svojej internetovej stránke.
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