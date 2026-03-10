< sekcia Zahraničie
Na Cypre zadržali podozrivého zo zaobstarávania zbraní pre Hamas
Muža zadržali minulý piatok (6. 3.) pri hraničnej kontrole na letisku na Cypre, kam pricestoval z Libanonu, uviedla nemecká spolková prokuratúra. V nedeľu polícia prehľadala mužov byt v Berlíne.
Autor TASR
Berlín 10. marca (TASR) - Nemecká prokuratúra v utorok informovala, že na základe európskeho zatykača bola zadržaná ďalšia osoba, ktorá je podozrivá zo zaobstarávania zbraní pre palestínsku militantnú skupinu Hamas. Informovala o tom agentúra DPA.
Spolková prokuratúra tohto muža obviňuje z členstva v zahraničnej teroristickej organizácii a z dodania 300 nábojov členovi Hamasu. Podozrivý má byť vydaný do Nemecka, kde ho predvedú pred Spolkový súd v Karlsruhe, ktorý rozhodne o jeho väzbe. Vydanie môže trvať niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov.
Od októbra 2025 spolková prokuratúra so sídlom v Karlsruhe v súvislosti s obstarávaním zbraní, ktoré mali byť údajne použité na atentáty zamerané na izraelské alebo židovské inštitúcie v Nemecku a Európe, zadržala niekoľko podozrivých. Naposledy sa tak stalo v januári na letisku v Berlíne. Tento podozrivý pricestoval z libanonskej metropoly Bejrút.
