Na Cypre zatkli 12 Izraelčanov podozrivých zo znásilnenia mladej ženy

Podľa miestnych médií boli minimálne niekoľkí z 12 zadržaných neplnoletí. Mladú ženu údajne znásilnili v hoteli v Agía Nápe.

Nikózia/Tel Aviv 17. júla (TASR) - Cyperská polícia pre podozrenia zo znásilnenia 19-ročnej ženy, ku ktorému malo dôjsť v utorok večer v obľúbenom dovolenkovom rezorte Agía Nápa, zadržala 12 turistov z Izraela. Informovala o tom v stredu cyperská agentúra CNA s odvolaním sa na miestnu políciu.



Polícia skupinu mužov zadržala v stredu ráno po tom, ako ich udala samotná údajná obeť znásilnenia. Tá teraz podstupuje lekárske vyšetrenia, ktoré majú dokázať, či sú jej obvinenia pravdivé, napísal denník The Times of Israel.



Zadržanie podozrivých osôb potvrdilo aj izraelské ministerstvo zahraničných vecí a uviedlo, že ich rodinní príslušníci boli o tom upovedomení. Prípad sleduje i izraelský konzul, ktorý je v kontakte so zadržanými mužmi. Tí majú byť vo štvrtok predvedení na vypočúvanie pred okresný súd v meste Magusa.