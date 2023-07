Na Cypre zaznamenali výskyt smrtiaceho infekčného ochorenia mačiek

Londýn 15. júla (TASR) - Približne 300.000 domestikovaných aj voľne žijúcich mačiek zahynulo od januára na Cypre z dôvodu prepuknutia ochorenia spôsobovaného tzv. mačacím koronavírusom. Experti upozorňujú, že nákaza sa môže rozšíriť aj do ďalších krajín, ľuďom však nebezpečenstvo nehrozí. TASR správu prevzala v sobotu z agentúry Sky News.



Mačacia infekčná perotonitída (FIP) je vírusové ochorenie mačiek, ktoré je spôsobované istými kmeňmi vírusu s názvom mačací koronavírus (feline coronavirus - FCoV), píše na svojej webovej stránke fakulta veterinárnej medicíny Cornell University v americkom štáte New York.



FCoV je bežne rozšírený a nákazlivý vírus u mačiek, ktorý sa šíri výkalmi, píše Sky News. Väčšina nakazených zvierat je bezpríznaková, prípadne sa u nich vyskytuje mierna hnačka. V niektorých prípadoch sa však môže rozvinúť do FIP, ktorá sa takmer vo všetkých prípadoch končí smrťou zvieraťa.



Veterinárka Jo Lewisová pre Sky News uviedla, že miera nákazy je zväčša najvyššia u mačiek, ktoré žijú v uzavretých priestoroch a zdieľajú spoločné toalety.



Toto ochorenie je ťažké diagnostikovať. Väčšina mačiek však má horúčky, sú na pohľad letargické a neprijímajú potravu. Lewisová takisto upozornila, že FIP má dve základné formy. Ľudia sa však mačacím koronavírusom nemôžu nakaziť a preto im ochorenie FIP nehrozí.



FIP všeobecne postihuje približne jedno percento populácie mačiek, no pri prepuknutí - ako v prípade Cypru - môže zasiahnuť 40 až 50 percent týchto cicavcov. Výskyt ochorenia v takom rozsahu, ako hlásia na tomto ostrove, ešte doteraz nebol zaznamenaný a Lewisová upozornila na riziko spojené s jeho možným rozšírením do Británie.



Pripomenula, že množstvo ľudí sa presúva medzi Cyprom a Britániou, a preto je riziko prenosu na mačky v Británii významné. Upozornila v tejto súvislosti na dodržiavanie hygienických opatrení a vyšetrenie mačiek, ktoré sú z tohto ostrova prevážané.



Možnosti liečby FIP sú podľa Lewisovej ešte do veľkej miery obmedzené a finančne nákladné. Cyprus je známy ako ostrov mačiek a archeologické dôkazy potvrdzujú, že tu boli zdomácnené už pred 9500 rokmi, píše Sky News.