Na Cyprus prišla americká loď, poslúži v prípade evakuácie

Nikózia 10. augusta (TASR) - Americká obojživelná vojnová loď zakotvila na Cypre v rámci vopred dohodnutej návštevy. V prípade eskalácie konfliktu na Blízkom východe ju použijú na evakuáciu občanov. V sobotu to uviedla veľvyslankyňa USA na Cypre. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



"Návšteva prichádza v čase, keď USA spolu s kľúčovými partnermi pokračujú v úsilí o deeskaláciu napätia v regióne a sú pripravené podporiť civilné obyvateľstvo v krízových situáciách," uviedla v piatok na sociálnej sieti X veľvyslankyňa Julie Fisherová.



Loď USS Wasp dorazila do juhocyperského prístavu Limassol ešte vo štvrtok.



Cyperskí predstavitelia tvrdia, že nie sú zapojení do vojenských operácií ani do žiadneho konfliktu. "Humanitárna pomoc je to, čo robíme," uviedol hovorca vlády Konstantinos Letymbiotis. Ochotu pomôcť s prípadnou evakuáciou cyperské úrady avizovali už vo štvrtok.



Napätie na Blízkom východe spôsobené vojnou v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas sa vystupňovalo minulý týždeň po atentáte na vodcu Hamasu Ismáíla Haníju v Teheráne a následnom zabití najvyššieho vojenského veliteľa Hizballáhu Fuáda Šukra pri útoku Izraela v Bejrúte. Irán a ním podporované militantné skupiny pripisujú zodpovednosť za zabitie Haníju Izraelu, ktorý to oficiálne nepotvrdil ani nevyvrátil, a sľubujú za oba útoky odvetu.