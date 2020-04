Na ďalších lodiach amerického námorníctva sa zistil koronavírus

Washington 9. apríla (TASR) - Okrem lietadlovej lode amerického námorníctva USS Theodore Roosevelt, na ktorej palube je už 416 osôb nakazených novým koronavírusom, sa jeho výskyt potvrdil aj na ďalších dvoch plavidlách. Informovala o tom vo štvrtok spravodajská televízia CNN.



Lietadlová loď USS Ronald Reagan, ktorá je v súčasnosti v režime údržby na základni v japonskom meste Jokosuka, hlási už 15 potvrdených prípadov nákazy. Podľa generála Johna Hytena, zástupcu veliteľa Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA, evidujú niekoľko prípadov aj na lietadlovej lodi USS Nimitz.



"Nie je to veľký nárast. Na tejto lodi už preventívne došlo k fyzickému oddeleniu námorníkov," povedal Hyten na brífingu Pentagónu.



Dodal, že situáciu na lodi USS Nimitz budú pred tým, než vypláva, "veľmi pozorne" sledovať. USS Nimitz totiž aktuálne kotví v americkom Bremertone v štáte Washington, odkiaľ by v lete mala vyplávať do vôd Pacifiku.



Americké vojenské námorníctvo evakuovalo začiatkom apríla z lietadlovej lode USS Theodore Roosevelt v dôsledku šírenia nákazy koronavírusom tisíce svojich príslušníkov. Loď momentálne kotví na ostrove Guam ležiacom v severozápadnej časti Tichého oceánu.



Americké ministerstvo obrany v súvislosti so šírením nového koronavírusu na palube USS Theodore Roosevelt zbavilo velenia jej kapitána Bretta Croziera. Ten v liste adresovanom Pentagónu uviedol, že vypuknutie nákazy na palube je nekontrolovateľné, pričom šírenie infekcie "naberá na rýchlosti". Ministerstvo jeho reakciu označilo za nezvládnutie komunikácie.