Na demonštráciách za prepustenie Navaľného zadržali už vyše 260 ľudí

Vladivostok 31. januára (TASR) - Počas nových demonštrácií za prepustenie zadržaného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného došlo na krajnom východe krajiny v nedeľu k prvým zatknutiam. Podľa ľudskoprávnych aktivistov policajti zadržali už vyše 260 ľudí. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Organizácia OVD-Info uviedla, že len vo Vladivostoku odviedli policajti takmer 60 demonštrantov. Zverejnené videá zachytávajú, ako ich v mrazivom počasí vedú k mestským autobusom. Vidno na nich tiež, ako prevažne mladí ľudia pri zamrznutom Amurskom zálive tancujú a kričia heslá ako "Putin je zlodej" či "Slobodu pre Rusko".



AFP uviedla, že pozorovatelia hlásili dosiaľ najmenej 261 zadržaných vo vyše desiatke miest.



Navaľného stúpenci vyzvali na celonárodné protesty druhý víkend po sebe. Protestné akcie sú podľa nich plánované v približne 100 mestách. V Moskve by sa zhromaždenia mali začať na poludnie miestneho času (10.00 h SEČ). Úrady už vopred oznámili, že tam z dôvodu protestov budú v nedeľu uzavreté viaceré stanice metra a zavedené ďalšie obmedzenia.



Minulý týždeň v sobotu demonštrovali za Navaľného a proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi v uliciach viac než 100 ruských miest státisíce ľudí. Navaľného pred dvoma týždňami umiestnili do väzby hneď po návrate do Ruska z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy. Tento kritik Kremľa obviňuje z pokusu o svoju vraždu Putina a tajnú službu FSB, ktorí účasť na otrave popierajú.



Ruské ministerstvo vnútra túto sobotu znova varovalo pred účasťou na plánovaných nedeľňajších protestoch s tým, že účastníci, ktorí budú porušovať platné epidemiologické opatrenia, môžu čeliť trestným obvineniam, uviedla agentúra AP.



Polícia počas týždňa vykonala sériu razií v bytoch a kanceláriách Navaľného rodinných príslušníkov, spolupracovníkov a jeho Fondu boja proti korupcii. V piatok súd v Moskve umiestnil na dva mesiace do domáceho väzenia jeho brata Olega, jeho poprednú spolupracovníčku Ľubov Soboľovú a troch ďalších ľudí.