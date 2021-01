Na demonštráciách za prepustenie Navaľného zadržali vyše 750 ľudí

Moskva 31. januára (TASR) - Ruská polícia zadržala počas demonštrácií po celej krajine, ktorých účastníci žiadajú prepustenie opozičného politika Alexeja Navaľného, už viac ako 750 ľudí, prevažne v mestách na Ďalekom východe a Sibíri. Vyplýva to z informácií monitorujúcej organizácie OVD-Info, uviedla agentúra AP.



Viac ako 30 zadržaných podľa agentúry DPA hlásili aktivisti už aj z Moskvy, kde polícia pred protestom s plánovaným začiatkom na poludnie miestneho času uzavrela oblasť centra metropoly v okolí Kremľa.



Zábrany zriadené bezpečnostnými silami podľa reportéra DPA zabránili demonštrantom dostať sa k plánovanému miestu protestu neďaleko sídla spravodajskej služby FSB. Navaľného tím preto oznámil nové miesta zhromažďovania v Moskve, no tiež v Petrohrade.



V Moskve úrady uzavreli sedem staníc metra v centre. V stanovenej oblasti museli zatvoriť aj obchody a reštaurácie. Navaľného tím to v živom vysielaní z protestov kritizoval ako "úplne neprimerané" a upozornil na pokojný charakter demonštrácií.



Na miesto oficiálne nepovolených protestov vyslali veľké počty policajtov, ktorí zatiaľ hovorili o 300 účastníkoch demonštrácie v ruskej metropole. Polícia mala pripravené aj desiatky vozidiel na prepravu zadržaných, píše DPA. Podobne to podľa agentúry vyzeralo aj v iných ruských mestách.



Stúpenci Navaľného, ktorého umiestnili do väzby pred dvoma týždňami po návrate z Nemecka po päťmesačnom zotavovaní sa z otravy, plánovali protestné akcie v približne 100 mestách. Počas demonštrácií z minulej soboty skončilo v putách okolo 4000 osôb. Väčšinu neskôr prepustili, viacerým však dali pokuty alebo ich ponechali vo väzbe.