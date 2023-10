Na demonštrácii v Barcelone odmietli amnestiu pre separatistov

Madrid 8. októbra (TASR) - Pravicové politické strany sa v nedeľu pripojili k masovému zhromaždeniu v Barcelone proti plánom udeliť katalánskym separatistom amnestiu výmenou za podporu novej ľavicovej vlády. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Protest v centre mesta zorganizovala skupina Societat Civil Catalana (SCC), ktorá je proti odtrhnutiu Katalánska od Španielska. Demonštranti mávali španielskymi a katalánskymi vlajkami alebo transparentami s nápisom "Žiadna amnestia!" Barcelonská polícia odhadla počet demonštrantov na viac ako 50.000 ľudí, organizátori uviedli číslo 300.000.



Úradujúci socialistický premiér Pedro Sanchez navrhol amnestovať v súdnom konaní katalánskych separatistov za ich pokus o nezávislosť z roku 2017. Odmietla to pravica, krajná pravica aj niektorí členov Sanchezovej Socialistickej strany. Tvrdia, že pre jeho zotrvanie pri moci sa amnestia nemôže zneužívať ako vyjednávací prostriedok.



Amnestia výmenou za politickú priazeň je "protiústavná úchýlka", povedala líderka SCC Elda Mataová.



Na pochode vystúpili poprední pravicoví politici vrátane opozičného lídra Alberta Nuneza Feijoa. Jeho Ľudová strana vyhrala júlové voľby, ale v parlamente nezískala podporu na zostavenie vlády. Nestačili jej na to ani hlasy krajne pravicovej strany Vox, ktorej vodca Santiago Abascal sa tiež zapojil do protestného zhromaždenia.



"Je neakceptovateľné, aby sa politici dostali do úradu premiéra napriek prehre vo voľbách a iní si vyrovnali svoje problémy zákonom. Ide o zneužitie moci, ktoré sa v demokracii nesluší," povedal Feijoa.



Socialisti skončili v júlových voľbách na druhom mieste a na opätovné vytvorenie vlády potrebujú podporu siedmich poslancov za katalánsku separatistickú stranu.



"Čo nemôžete urobiť, je predať španielsku demokraciu za sedem hlasov, to je problém," povedala na demonštrácii Araceli Rodriguezová, 53-ročná univerzitná lektorka. Podľa nej by sa tým podporila neústavná snaha o nezávislosť z roku 2017, ktorá vyvolala v Španielsku najhoršiu politickú krízu za posledné desaťročia.