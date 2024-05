Na demonštráciu Orbánovho kritika prišli do Debrecína tisíce ľudí

Budapešť 5. mája (TASR) - Tisíce ľudí sa zhromaždili v nedeľu vo východomaďarskom Debrecíne na demonštrácii proti vládnej strane Fidesz a kabinetu premiéra Viktora Orbána, ktorú zorganizoval Orbánov kritik Péter Magyar. Podľa servera hvg.hu ide o prvé väčšie otvorene protivládne zhromaždenie, ktoré sa koná mimo Budapešti, informuje spravodajca TASR.



Magyar, ktorý so svojim štábom pricestoval z Budapešti do Debrecína vlakom, účastníkov zhromaždenia požiadal, aby so sebou brali iba maďarské vlajky a aby nepropagovali žiadne politické strany.



Magyar je právnikom a niekdajším diplomatom Orbánovej administratívy v Bruseli. Vo februári odstúpil z viacerých funkcií v štátnych podnikoch na protest proti praktikám Orbánovej vlády. Pre verejnosť sa stal známym po vypuknutí aféry okolo amnestie v pedofilnej kauze, pre ktorú vo februári odstúpila maďarská prezidentka Katalin Nováková. V uplynulých mesiacoch zmobilizoval Magyar dva masové protesty proti Orbánovmu režimu.



Maďarská Národná volebná komisia (NVB) 11. apríla zaregistrovala do júnových volieb do Európskeho parlamentu a miestnych samospráv politickú stranu TISZA - Tisztelet és Szabadság Párt (Strana rešpektu a slobody). Jedným z jej kandidátov bude Magyar. TISZA má byť podľa jeho vyjadrenia politickou silou stredu, ktorá sa bude snažiť prekonať desaťročia trvajúci rozkol v spoločnosti a má tiež najbližšie k programu iniciatívy Talpra Magyar! (Hor sa Maďar!), ktorú Magyar založil.



"Fidesz zradil vlastných voličov. Táto moc nie je kresťanská ani konzervatívna, ale ani buržoázna. To, čo vidíme, je posledný zúfalý pokus vládnucej triedy v bezvýchodiskovej situácii udržať si ukradnuté bohatstvo a moc," povedal Orbánov kritik 6. apríla na masovom zhromaždení pred budovou parlamentu v Budapešti.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)